To będą wyjątkowe święta dla Małgosi i Pawła z show "Rolnik szuka żony". Po raz pierwszy para spędzi je z synem Ryszardem, który przyszedł na świat 27 lutego. Od tamtego czasu rolniczka jest bardzo aktywna w sieci i regularnie pokazuje zdjęcia ze spacerów z synkiem czy zabaw w domu. Również w swoich wpisach Małgosia nie ukrywa, że jest bardzo szczęśliwa!

Jesteśmy teraz trochę w innej rzeczywistości i pewnie długo to nie minie ???? (...) Dać komuś życie... Może do najłatwiejszych to nie należy, ale z moimi chłopakami teraz mogę już wszystko, mam wszystko ❤️Chwilo trwaj - napisała Małgosia kilka dni po porodzie.