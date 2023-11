Reklama

Zenek Martyniuk już niedługo zostanie dziadkiem! Gwiazdor disco polo nigdy nie ukrywał radości z tego faktu. Okazuje się, że traktuje tę rolę bardzo poważnie i już urządził pokój dla wnuczki w swoim domu. Co się w nim znalazło?

Pokój dla wnuczki Zenka Martyniuka jest już gotowy!

Magazyn „Rewia” podaje, że Zenek Martyniuk bardzo aktywnie zaangażował się w przygotowania do narodzin wnuczki. W swoim mieszkaniu w Grabówce razem z żoną muzyk urządził już pokój dla swojej pierwszej wnuczki. Jak donosi gazeta dziewczynka może liczyć na prawdziwe luksusy, bo dziadek nie szczędził grosza, urządzając pokój. Chciał, aby jego ukochana wnuczka miała wszystko to, co najlepsze.

Jak będzie miała na imię wnuczka Zenka Martyniuka?

Syn Zenka Martyniuka podczas wywiadu, którego udzielił tuż po swoim ślubie w „Pytaniu na śniadanie”, zdradził, że jego córka przyjdzie na świat w marcu. Wtedy poinformował też jakie imiona wraz z żoną biorą pod uwagę. Okazuje się, że para zastanawia się nad Klarą, Laurą, Dianą i Noemi. Jednak najprawdopodobniej dziewczynka będzie nosiła to ostatnie imię.

Dziewczynka z całą pewnością będzie rozpieszczana nie tylko przez rodziców, ale też przez dziadków!

Ślub syna Zenka Martyniuka

Zenek Martyniuk na premierze swojej książki

