Zenek Martyniuk to znany piosenkarz disco polo, który wypromował wiele hitów. Artysta przyzwyczaił odbiorców do tego, że raczej stara się strzec swoje życie osobiste, a także niechętnie komentuje budzące w społeczeństwie skrajne opinie sprawy. Mimo to jakiś czas temu zrobił wyjątek, dzieląc się nagraniem z Rafałem Trzaskowskim. Jak się okazało, to nie było jego ostatnie słowo na polu politycznym.

Zenek Martyniuk wspiera jednego z kandydatów na prezydenta

Lider zespołu Akcent niespodziewanie, raptem na kilka godzin przed ciszą wyborczą, zaangażował się w kampanię Karola Nawrockiego. Wystąpił w nagraniu u boku kandydata na prezydenta. Panowie nie szczędzili sobie uprzejmości, a na koniec, z szerokimi uśmiechali, przybili sobie piątkę.

Czas pokazał opatrzył nagranie wymownie Karol Nawrocki.

Słowa kandydata na prezydenta nie były jednak w tej sytuacji przypadkowe.

Zenek Martyniuk odwrócił się od Rafała Trzaskowskiego?

Nagranie niewątpliwie jest pstryczkiem w nos Rafała Trzaskowskiego, z którym nieco wcześniej Zenek Martyniuk wystąpił na filmie, zasiadając wspólnie przy style.

Będzie jakiś ciąg dalszy? mówił na nagraniu Rafał Trzaskowski.

Czas pokaże skwitował wówczas Zenek Martyniuk.

W tamtym czasie materiał Trzaskowskiego i Martyniuka skomentowała Joanna Kurska, która jak wiadomo, dobrze zna się z żoną króla disco polo. Wyjawiła wówczas:

Zenek jest apolityczny. Trzaskowski zadzwonił, poprosił o nagranie i Zenek się zgodził, bo jest sympatycznym człowiekiem. Nie wiem tylko, co na to wszystko Danusia. Dużo rozmawiamy o polityce i poglądy mamy bardzo podobne

Najnowszy materiał z Karolem Nawrockim skomentował już redaktor Paweł Fijołek, prowadzący programu "Graffiti" w Polsat News, stwierdzając:

Zgrabna akcja kampanijna ''przejęcia'' Zenka. Doceniam takie szpileczki

Nie w sposób zauważyć, że udział tak rozpoznawalnej postaci jak Zenek Martyniuk może przyciągnąć uwagę części elektoratu. Popularność artysty wśród fanów muzyki disco polo może wpłynąć na decyzje wyborców, zwłaszcza w regionach, gdzie jego twórczość cieszy się dużym uznaniem.

