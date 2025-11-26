Internetowa grupa poświęcona Konkursowi Chopinowskiemu stała się areną gorącej dyskusji po tym, jak pojawił się tam kontrowersyjny post zatytułowany „Zenek plays Chopin”. Wpis sugerował, że Zenon Martyniuk, znany z nurtu disco polo, miał nagrać płytę z utworami Fryderyka Chopina.

Wpis, który wywołał burzę

Autor posta przedstawił absurdalne założenia fikcyjnej produkcji. Król disco polo miał grać utwory Chopina wyłącznie na białych klawiszach, eliminując „zbędne nuty”, by uprościć kompozycje. Pojawił się również fragment rzekomego wywiadu z Martyniukiem, w którym wyjaśniał, że jego wersja muzyki Chopina jest bardziej „przystępna” dla słuchacza. Treść wpisu opatrzono komentarzami w formie wymyślonego wywiadu. Zenon Martyniuk miał tłumaczyć, że „w wielu utworach Chopina zbyt dużo się dzieje”, co utrudnia odbiór przeciętnemu słuchaczowi. Dlatego jego wersja kompozycji została przeniesiona do tonacji C-dur i grana wyłącznie na białych klawiszach. Artysta miał przyznać, że tylko kilka razy „musiał użyć jakiegoś fisu czy innego desu”.

W fikcyjnym cytacie zaznaczono: „Myślę, że o to Chopinowi chodziło, ale był zakładnikiem estetyki swojej epoki”. Ten fragment, w połączeniu z całą konwencją, wzbudził szczególne emocje wśród członków grupy.

Oburzeni muzycy kontra fani żartu

Post natychmiast spotkał się z szerokim odzewem. Choć niektórzy użytkownicy grupy przyznali, że żart ich rozbawił, zdecydowana większość komentarzy była krytyczna. Głos zabrali także zawodowi muzycy, którzy nie pozostawili suchej nitki na pomysłodawcy wpisu. Jedna z osób napisała: „Wyszło po prostu niesmacznie. Jestem zawodowym muzykiem z dyplomem ukończenia akademii muzycznej, pracuję w jednej z największych instytucji kulturalnych w Polsce i NIGDY nie pozwoliłabym sobie na tego typu żarty z artysty (sic!), który reprezentuje daleki od klasycznego, gatunek muzyczny, ale jednak cieszący się popularnością wśród dużej części społeczeństwa”.

Wśród komentarzy często powracało jedno oskarżenie ośmieszenie i dezawuowanie Zenka Martyniuka. Jeden z komentujących wyraźnie podkreślił, że choć disco polo nie jest muzyką klasyczną, to należy szanować artystów każdego gatunku: „Z szacunku dla jego pracy milczę i nie komentuję jego warsztatu, wyborów muzycznych i gustu jego publiczności. Pan pozwala sobie na publiczne ośmieszenie i dezawuowanie jego osoby, w imię... no właśnie, czego?”

