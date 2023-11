Reklama

Zenek Martyniuk opowiedział nam o swojej pracy z Anną Przybylską! Król disco polo poznał Anię na planie jednego ze swoich teledysków teledysków gdy nie była jeszcze wielką gwiazdą - okazuje się, że Ania była odpowiedzialna m.in. za poprawianie jego makijażu czy włosów na planie.

Zenek Martyniuk opowiedział też nam też o pewnej niespodziewanej przygodzie z Anią - bez jej pomocy omal nie doszło do klapy na planie jego teledysku! ;) Jaka to była sytuacja? Jaką pomysłowością wykazała się Ania? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym wyjątkowym wideo! Zapraszamy!

Inne przygody Zenona Martyniuka znajdziecie w jego biografii "Życie to są chwile" wydawnictwa Edipresse Książki.

Wiele przygód wokalisty zawiera jego biografia "Życie to są chwile".