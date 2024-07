Wczoraj pokazaliśmy wam zdjęcie Adama Lavine'a, wokalisty Maroon 5, któremu graficy rosyjskiego "Vogue'a" obcięli spory kawałek brzucha, dorabiając mu talię osy. W nowym numerze brytyjskiego "Glamour" doszło do podobnej sytuacji.



Kristen Stewart, który uśmiecha się do nas z okładki miesięcznika, ma dziwnie uciętą rękę. W zasadzie ciężko nawet wyobrazić sobie gdzie mogłaby ona być schowana. Co ciekawe, pozycja w której aktorka siedzi też budzi wiele zastanowienia...



Czy uważacie, że przez takie sytuacje utwierdzamy się w przekonaniu, że sesyjne zdjęcia gwiazd mają tyle wspólnego z rzeczywistością ile... ręka Kristen?



habibi

Reklama