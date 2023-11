Planujesz garden party? A może masz niedługo urodziny, imieniny czy rocznicę i szukasz pomysłu na wyjątkową imprezę? Świetnie trafiłeś! Imprezy na świeżym powietrzu to trend, który pokochały zarówno hollywodzkie gwiazdy, jak i „zwykli śmiertelnicy”. Ogrodowe imprezy przywodzą na myśl raj, beztroskę i zawsze są niezapomniane. Co więcej, mają w sobie więcej luzu, niż tradycyjne przyjęcia, więc przygotowywanie ich jest znacznie przyjemniejsze:) Zobacz jak łatwo możesz zorganizować garden party i zaskoczyć swoich gości!

Dekoracje na garden party

Dekoracje to jeden z najważniejszych elementów naszej ogrodowej imprezy. To właśnie one nadadzą wyjątkowego charakteru wydarzeniu i mają nam pomóc stworzyć sielankowy klimat. Stół warto przystroić dużą ilością kwiatów oraz ziół w doniczkach! Nie tylko będą przepięknie wyglądać, ale również sprawią, że wszystko będzie oszałamiająco pachnieć. Możesz również postawić na stole oraz w okół niego aromatyczne świece, które oświetlą miejsce po zmroku. Nie zapomnij również o wygodnych leżakach, poduszkach oraz kocach. Ma być przede wszystkim wygodnie i niezobowiązująco. Bardzo stylowo wyglądają zawieszone łapacze snów, balony czy girlandy w stylu boho. Jedynym ograniczeniem jest twoja wyobraźnia!

Najlepsze jedzenie i drinki na garden party

Jedzenie na garden party powinno być przede wszystkim lekkie, zdrowe i łatwe do skonsumowania. Idealnie sprawdzają się wszystkie rodzaje szaszłyków (wegetariańskie, jak i mięsne), hummus z warzywami pokrojony w słupki, wytrawne babeczki, kanapeczki oraz sałatki. Świetnym pomysłem jest również deska serów lub wędlin. Oczywiście nie może zabraknąć pysznego pieczywa – na garden party nie przejmujemy się dietą ;) Najważniejsze, by nasze przekąski można było łatwo wziąć „do ręki” i nie bać się, że zaraz coś nam spadnie i pobrudzimy sobie ubranie. My przygotowaliśmy dla was kilka pomysłów na pyszne dania oraz bezalkoholowy drink. Musicie je wypróbować!

Włoskie szaszłyki z bazylią

Ta przekąska jest nie tylko prosta, ale super szybka do zrobienia i po prostu pyszna! Będziesz potrzebować długich patyczków, pomidorków cherry, mozzarelli w kulkach, bazylii w doniczce, soli i pieprzu. Umyj pomidorki, następnie nabij jeden z nich na patyczek, potem kulkę mozzarelli, bazylię i ponownie pomidor, ser, listek bazylii, aż zapełnisz cały patyczek. Przyprósz szaszłyk odrobiną soli oraz pieprzu i gotowe!

Mini tortilla z łososiem, awokado i kolendrą

Ten przepis podbije serca (i żołądki) waszych gości! Potrzebujesz małych wykałaczek, tortilli (może być kupna), śmietankowego serka do smarowania, wędzonego łososia, awokado, doniczki z kolendrą, sól i pieprz. Rozłóż tortille i posmaruj całą serkiem. Następnie przy jednym z brzegów tortilli połóż duży plaster łososia, na to pokrojone w paski awokado, listki kolendry i posyp wszystko solą oraz pieprzem. Zawiń całość w rulon (tak jak naleśnik) i pokrój na mniejsze części. Na środek pokrojonych części tortilli, włóż wykałaczki - dzięki temu wszystko będzie się lepiej trzymać.

Mohito bezalkoholowe

Impreza na świeżym powietrzu nie może odbyć się bez pysznych napojów! My jesteśmy fanami mohito bezalkoholowego, ponieważ doskonale smakuje, orzeźwia i możemy po nim prowadzić samochód. Czego potrzebujemy? Wody gazowanej lub niegazowanej (w zależności od preferencji), limonki lub cytryny, odrobiny cukru trzcinowego oraz mięty w doniczce. Do wysokich szklanek należy wrzucić listki mięty i pokrojoną w plasterki cytrynę lub limonkę. Następnie dodać łyżeczkę cukru trzcinowego i zalać wszystko wodą. Twoje bezalkoholowe mohito jest gotowe!

Nie każdy wie, ale jeśli wybierzemy zioła w doniczce, nie będziemy musieli ich myć przed spożyciem! Taka uprawa to oszczędność wody, brak jakichkolwiek pestycydów oraz wyłącznie biologiczna ochrona roślin. Dzięki temu możemy je zjeść od razu po zerwaniu z gałązki! Do tego przepięknie pachną oraz mogą stanowić wspaniałą ozdobę nie tylko podczas garden party, ale i na co dzień w naszej kuchni.

