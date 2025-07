Cały świat obiegło nagranie z koncertu zespołu Coldplay, który odbył się na Gillette Stadium w amerykańskim Foxborough. To właśnie tam Andy Byron, CEO firmy Astronomer, oraz jego podwładna Kristin Cabot, dyrektorka ds. zasobów ludzkich, zostali przyłapani na czułościach przez kamerę "kiss cam". Z pozoru niewinne ujęcie szybko zamieniło się w medialną burzę – internauci natychmiast rozpoznali uczestników.

Jak się okazało, Andy Byron pozostaje w związku małżeńskim z Megan, z którą ma dwoje dzieci. Nagranie, które zarejestrowało jego bliskie relacje z Kristin Cabot, obejrzano już ponad 50 milionów razy. Wideo wywołało falę komentarzy i oburzenia w mediach społecznościowych. Użytkownicy internetu szybko połączyli fakty i odkryli, że "kochankowie" to nie tylko współpracownicy, ale również członkowie ścisłego kierownictwa tej samej firmy.

Szokująca przeszłość i małżeństwo Byrona: kim jest jego żona?

Choć Andy Byron zyskał sławę jako skuteczny menedżer w branży technologicznej, jego prywatne życie teraz znalazło się w centrum uwagi. Byron jest mężem Megan, z którą wychowuje dwoje dzieci. Do tej pory uchodził za człowieka sukcesu, który z powodzeniem kieruje dynamicznie rozwijającym się start-upem Astronomer.

Internauci szybko zauważyli, że jeszcze przed nagraniem z koncertu Byron wyrażał się entuzjastycznie o Kristin Cabot w oficjalnych komunikatach firmy. W jednym z oświadczeń chwalił jej wiedzę i przywództwo jako kluczowe dla dalszego rozwoju Astronomer. Kobieta odwzajemniała komplementy, mówiąc, że rozmowy z Byronem i jego zespołem "dodały jej energii".

Astronomer – firma skandalisty pozyskała 93 miliony dolarów

Na ironię zakrawa fakt, że w cieniu skandalu Astronomer właśnie ogłosił spektakularny sukces finansowy. Firma, którą kieruje Andy Byron, pozyskała 93 miliony dolarów na badania i rozwój oraz ekspansję międzynarodową. Informacja ta została opublikowana w maju i była szeroko komentowana w świecie biznesu technologicznego.

Astronomer został założony w 2018 roku jako prywatny start-up skupiający się na infrastrukturze danych, sztucznej inteligencji i optymalizacji przepływów pracy. W 2022 roku firma dołączyła do elitarnego grona tzw. jednorożców – start-upów wycenianych powyżej 1 miliarda dolarów. Siedziba firmy została niedawno przeniesiona do Nowego Jorku, co ma umożliwić dalszy rozwój na skalę globalną.

Kim jest Kristin Cabot? Dyrektorka HR, która rozgrzała internet

Kristin Cabot objęła stanowisko dyrektorki ds. zasobów ludzkich w firmie Astronomer w listopadzie ubiegłego roku. Od początku jej obecności w firmie Byron nie szczędził pochwał na temat jej kompetencji. Cabot jest odpowiedzialna za zarządzanie talentami, zaangażowanie pracowników i strategię personalną firmy.

Choć do tej pory była praktycznie anonimowa poza środowiskiem branżowym, teraz jej twarz zna już cały świat. Po ujawnieniu nagrania z koncertu Coldplay internauci nie zostawili na niej suchej nitki. Relacja z Byronem, przełożonym, z którym dzieli zawodową codzienność, wzbudziła ogromne kontrowersje. Media donoszą również, że nie wszyscy współpracownicy Andy'ego Byrona wspominają go pozytywnie – były już głosy o jego toksycznym i agresywnym stylu zarządzania.

Czy afera zniszczy karierę CEO Astronomer?

Choć Andy Byron do tej pory uchodził za lidera z wizją, obecna sytuacja może kosztować go nie tylko reputację, ale i stanowisko. Internauci są podzieleni: część żąda jego dymisji, inni uważają, że prywatne życie nie powinno wpływać na ocenę kompetencji zawodowych.

Na razie firma Astronomer milczy w sprawie skandalu, skupiając się na komunikowaniu sukcesu finansowego. Nie jest jednak wykluczone, że presja opinii publicznej oraz potencjalne ryzyko dla wizerunku firmy zmuszą zarząd do podjęcia stanowczych kroków.

