Podczas koncertu zespołu Coldplay na stadionie Gillette w Bostonie, Andy Byron – dyrektor generalny firmy Astronomer – został uchwycony podczas czułych objęć z Kristin Cabot, Chief People Officer tej samej firmy. Para została pokazana na tzw. kamerze pocałunkowej, co natychmiast wzbudziło emocje wśród tysięcy obecnych fanów. Ich bliskość i gesty wywołały falę spekulacji o romansie, a nagranie momentalnie stało się wiralowe. Cała sytuacja została nawet skomentowana przez lidera Coldplay, Chrisa Martina, który podczas występu powiedział: „Mam nadzieję, że nie zrobiliśmy nic złego...”.

Wkrótce po ujawnieniu nagrania, Megan Kerrigan Byron – żona Andy'ego Byrona – zdecydowała się na radykalny krok. Usunęła nazwisko męża ze swoich profili w mediach społecznościowych, a następnie całkowicie zlikwidowała swoje konto na Facebooku. Jak donosi Page Six, była to odpowiedź na lawinę komentarzy internautów, którzy analizowali jej zdjęcia rodzinne i dzielili się swoimi opiniami na temat zdrady. W komentarzach przeważały słowa współczucia, ale pojawiły się również głosy krytyki wobec zachowania Kristin Cabot i Andy'ego Byrona.

W odpowiedzi na eskalację sytuacji Andy Byron opublikował oficjalne oświadczenie. Jego słowa nie uspokoiły jednak opinii publicznej, a cała sprawa nadal budzi ogromne zainteresowanie. Milioner przyznał, że w najbliższym czasie zamierza zastanowić się nad swoimi wyborami życiowymi. Dodał, że popełnił błąd w życiu osobistym i nie na takich wartościach chce budować firmę.

To, co miało być wieczorem pełnym muzyki, stało się dowodem na wielki błąd w życiu osobistym. (...) Nie na takich wartościach chciałem budować swoją firmą. Potrzebuję teraz trochę czasu, by zastanowić się nad sobą i swoimi decyzjami

czytamy w oświadczeniu.