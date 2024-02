Skandale podczas gali to nic nowego. Wystarczy przypomnieć sobie słynnego plaskacza Willa Smitha z wręczenia Oscarów 2022. Niezwykle rzadko jednak bywa, by w trakcie takich imprez interweniowała policja. Tymczasem jeden ze zwycięzców Grammy 2024 niedługo po odebraniu trzech statuetek trafił do aresztu. Głos zabrał prawnik muzyka.

Killer Mike wyprowadzony z gali Grammy 2024 w kajdankach

Największa impreza muzyczna na świecie ponownie dostarczyła mnóstwo emocji. Widzów czekało kilka niespodzianek, m.in. Celine Dion, która pojawiła się na gali Grammy 2024. W trakcie wydarzenia doszło również do znacznie mniej przyjemnego incydentu. W centrum zamieszania znalazł się Killer Mike. Raper zwyciężył w trzech kategoriach: Najlepsza Rapowa Piosenka, Najlepszy Rapowy Występ za „Scientists and Engineers” oraz Najlepszy Rapowy Album za „Michael”.

Swoje wyróżnienia Killer Mike odebrał podczas części gali, która nie była transmitowana w telewizji. Nagrania jednak pojawiły się już w mediach społecznościowych. To byłby jeden z najszczęśliwszych dni w karierze rapera, gdyby nie to, co stało się później. Zaraz po zgarnięciu statuetek muzyk opuścił arenę Crypto.com w Los Angeles w kajdankach.

Killer Mike został aresztowany zaraz po triumfie. Doniesienia te potwierdził Chris Gardner z serwisu The Hollywood Reporter za pośrednictwem serwisu X. Dziennikarz poinformował, że zatrzymanie – jak przekazali mu funkcjonariusze – „nie ma nic wspólnego z tym, co wydarzyło się podczas gali”.

Mówisz poważnie?! Co tu się od*******a?! – mówi Killer Mike na nagraniu.

Później portal TMZ opublikował wideo, na którym widać, jak raper awanturuje się z policjantami. W trakcie tego incydentu miało dojść do pobicia. Ostatecznie Killer Mike został ukarany mandatem i zatrzymany. Jak poinformował rzecznik policji, sprawa dotyczy sprzeczki, do której miało dojść około godziny 16:00 z udziałem artysty. Zatrzymano go za wykroczenie.

Przed godziną 22:00 dowiedzieliśmy się, że Killer Mike został zwolniony z aresztu. Jak przekazał magazyn „Variety”: „Został wypuszczony i zamierza świętować swoją wygraną”. Śledziliście galę Grammy 2024?