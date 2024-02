Mark Gustafson urodził się 19 września 1959 roku. Pochodził z Portland w stanie Oregon i był reżyserem hollywoodzkim. Wyreżyserował kilka filmów krótkometrażowych i odcinków telewizyjnych, "Pinokio" był jego debiutem reżyserskim w filmie fabularnym.

Nie żyje Mark Gustafson

Mark Gustafson zmarł 1 lutego 2024 roku na zawał serca w wieku 64-lat. O śmierci poinformował przyjaciel Gustafsona Del Toro.

Współczujący, wrażliwy i zjadliwie dowcipny człowiek. Legenda i przyjaciel, który inspirował i dawał nadzieję wszystkim wokół. Zmarł wczoraj. Dziś oddajemy mu cześć i tęsknimy - czytamy na platformie X.

Film Pinokio z 2022 roku spotkał się z szerokim uznaniem krytyków i miał otrzymać nominacje dla najlepszego filmu animowanego w kilku konkursach. Ostatecznie zdobył nagrodę na Oscarach w 2023 r.

Kariera Gustafsona rozpoczęła się na początku lat 80., kiedy został zatrudniony jako asystent w słynnym "Will Vinton Studios" pod okiem doświadczonego mistrza Claymation stojącego za "The PJs" i filmami takimi jak "Przygody Marka Twaina" i "Powrót do krainy Oz Waltera Murcha" z 1985 r., w którym Gustafson współpracował.

Gustafson był także animatorem i współautorem historii do specjalnej komedii telewizyjnej "Meet The Raisins! w 1988 r"., który rok później przekształcił się w serial "The Californian Raisin Show". W 2009 roku był dyrektorem animacji przy filmie "Fantastyczny pan Lis Wesa Andersona".

