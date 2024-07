Agnieszka Chylińska pokazała zdjęcie ze świętym Mikołajem! Artystka z okazji świąt postanowiła pokazać fanom, jak wyglądała w dzieciństwie i przypomnieć o tradycyjnych fotografiach z przedszkola. Zobaczcie, jaka była słodka!

Reklama

Agnieszka Chylińska w dzieciństwie

W okresie świątecznym gwiazdy chętniej pokazują swoje prywatne archiwum. Agnieszka Chylińska nie należy do osób, które na temat swojego życia prywatnego mówią wiele, a tym bardziej nie chwali się fotkami. Dlatego fani bardzo się ucieszyli, że wokalistka uchyliła rąbka tajemnicy ze swojego życia. Musimy przyznać, że na zdjęciu ciężko poznać Agnieszkę - okrągła twarz, prosta grzywka i grzeczny strój to coś, co dzisiaj kompletnie nie pasuje do artystki.

Ciekawe, czy córeczki piosenkarki - Krystyna i Estera - są podobne do mamy. Ale o tym się raczej nie przekonamy. Agnieszka Chylińska jasno deklaruje, że nie chce, by jej dzieci były częścią show-biznesu. Tak więc nie czekajcie na słodką okładkę lub chociaż zdjęcie na Facebooku...

Zobacz także

Zobacz: Aż 15 gwiazd na świątecznej akcji dla dzieci. Niektóre pozowały z Mikołajem​

Agnieszka Chylińska ze świętym Mikołajem

Kaaażdy kto wychowywał się w "vintagowych" latach osiemdziesiątych na pewno posiada klasyczne zdjęcie z Mikołajem! Ja też????

Posted by Agnieszka Chylińska on 6 grudnia 2015

Agnieszka Chylińska rzadko pokazuje prywatne zdjęcia