Dorota Gardias doskonale odnalazła się w roli mamy i efektywnie połączyła macierzyństwo z pracą zawodową. W wywiadach zapewniała też, że jej grafik podporządkowany jest córce i to ona jest zdecydowanym priorytetem. Mała Hania zadebiutowała też z mamą na okładce wyjątkowego magazynu. Przypomnijmy: Gardias z córką Hanią na okładce magazynu "Viva! Mama"

Pogodynka postanowiła też ostatnio skorzystać z doskonałej pogody i zabrać córkę nad polskie morze. Gardias wypoczywała z dzieckiem w Sopocie, gdzie obie korzystały z plażowych atrakcji. W rozmowie z "Party" Dorota wyznała, że w tym roku wraz z partnerem nie wybiorą się na egzotyczne wakacje, ale mają inne alternatywy. Dłuższy urlop czeka gwiazdę już we wrześniu i to w niezwykle malowniczym miejscu. Ponadto pogodynka myśli o krótkim wypadzie do Pragi.



To były pierwsze wakacje Hani, podczas których mogła korzystać z plażowych atrakcji. Niestety, nie starczy nam czasu na egzotyczne wakacje. Będziemy za to wypoczywać w Świeradowie-Zdroju w hotelu Biały Kamień. To idealne miejsce dla rodzin z dziećmi - zapewnia w "Party" Dorota.

Magazyn informuje też, że Gardias podpisała niedawno nowy kontrakt. Zobaczymy ją w kampanii wizerunkowej obuwniczej marki Caprice.

