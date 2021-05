"Lila ma twardy charakter, jak jej mama". Czy córka Agaty Mróz pójdzie jej śladami i zostanie siatkarką?

"Ludzie piszą, że gdyby nie ty, to mama wciąż by żyła”, powiedział Marcin Prokop w „Dzień dobry TVN” i dodał: „Co czujesz, czytając takie komentarze?”. A zrelaksowana do tej pory córka Agaty Mróz Liliana Olszewska (13), do której skierował to pytanie, choć wyraźnie posmutniała, zachowała zimną krew.

„Kiedyś miałam tak, że brałam to strasznie do siebie i rzeczywiście tak myślałam. Ale mam przyjaciół i rodzinę, którzy mi mówili, że tak nie jest”, odpowiedziała nastolatka, a jej tata Jacek Olszewski natychmiast dodał, że Mróz sama zdecydowała o tym, że najpierw urodzi Lilianę, a dopiero potem podda się przeszczepowi szpiku.

„Nie wiadomo, co by było, gdyby Agata wybrała inaczej. Jakby zasugerowała się tym, co mówili lekarze, i usunęła ciążę. Może dziś... nie byłoby ani Agaty, ani Lilki”, przyznał Olszewski i zapewnił, że gdyby jego żona miała jeszcze raz stanąć przed takim wyborem, decyzja byłaby taka sama.