Dzień Dobry TVN: Mocny wywiad z córką Agaty Mróz: "Piszą, że gdyby nie ty, to mama by żyła". Co na to nastolatka? 

Córka Agaty Mróz razem z tatą pojawiła się w programie "Dzień Dobry TVN". Nastolatka przed kamerami wspominała swoją mamę i zdradziła, czy pogodziła się z jej śmiercią. W studiu padło również pytanie o hejt na córkę siatkarki, która zmarła zaledwie kilka miesięcy po narodzinach swojego dziecka. Jak Liliana Olszewska komentuje okropne wpisy w których hejterzy twierdzą, że gdyby nie ona, to jej mama wciąż by żyła? Sprawdźcie, co powiedziała w "Dzień dobry TVN"!

Liliana Olszewska o hejcie w sieci

W tym roku mija trzynaście lat od śmierci siatkarki, Agaty Mróz. Sportsmenka zmagała się z białaczką, a ocalić miał ją przeszczep szpiku. Agata Mróz znalazła dawcę, jednak w trakcie badań okazało się, że jest w ciąży. Lekarze ostrzegali, że może nie przeżyć porodu, ale siatkarka zdecydowała, że urodzi swoje pierwsze dziecko.

(...) Pojechałam wcześniej na kwalifikację do Katowic po to tylko, żeby powiedzieć: „Niestety, muszę to przesunąć, bo jestem w ciąży”. Komisja lekarska zamarła. Nikt nie był na to przygotowany- mówiła wówczas Agata Mróz.

Córeczka Agaty Mróz przyszła na świat dokładnie 4 kwietnia 2008 roku, niestety zaledwie kilka miesięcy później media przekazały dramatyczną informację o śmierci siatkarki. Teraz córka Agaty Mróz ma już trzynaście lat i jest już dużą dziewczyną. Nastolatka w towarzystwie swojego taty pojawiła się w "Dzień Dobry TVN" gdzie przyznała, że podobnie jak jej mama trenuje siatkówkę. Liliana Oszewska zdradziła, że pogodziła się z tym, że nigdy nie porozmawiała z mamą.

(...) Umarła, tak było i tak jest, więc trzeba się z tym pogodzić- mówiła Liliana Olszewska.

W pewnym momencie Marcin Prokop zapytał Lilianę o hejt w sieci.

Piszą w internecie, że gdyby nie ty, to mama wciąż by żyła. Co czujesz, kiedy czytasz takie komentarze ludzi pełnych jadu i hejtu?- pytał prowadzący "DDTVN"

Odpowiedź nastolatki była bardzo dojrzała:

Kiedyś miałam tak, że brałam to do siebie i tak myślałam, ale mam dużo przyjaciół i rodzinę, którzy mi mówili, że tak nie jest, bo dużo razy się tym martwiłam i miałam z tym problem. Każdy zaprzeczał i mówił, dlaczego tak naprawdę żyję. Cieszę się, że mam takie osoby- odpowiedziała nastolatka.

Na pytanie Marcina Prokopa zareagował również Jacek Olszewska, tata Liliany.

Jeżeli Agata miałaby wybierać, to dalej by tak wybrała. Nie wiadomo, co by było, gdyby było inaczej. Jakby się zasugerowała tym, co mówili lekarze i usunęła ciążę, to też nie wiadomo, co by było. Może nie byłoby ani Agaty, ani Lilki. Chyba najważniejsze jest to, co zostawimy po sobie- powiedział Jacek Olszewski.

Liliana Olszewska podobnie jak jej mama trenuje siatkówkę i jak sama przyznała, niektórzy uważają, że podczas gry ma takie same ruchy jak Agata Mróz.

Widzieliście wywiad z Lilianą Olszewską w "DDTVN"?

Zobacz także: „Podjęłam walkę o moje dziecko”. Ostatnia rozmowa z siatkarką Agatą Mróz

Liliana Olszewska razem z tatą pojawiła się w "Dzień Dobry TVN".

„Wiem, że mojemu tacie było ze mną ciężko” - wyznała podczas wizyty w Dzień Dobry TVN. Opublikowany przez Dzień Dobry TVN Poniedziałek, 12 kwietnia 2021

Agata Mróz zmarła w 2008 roku.