Katarzyna Skrzynecka i Zbigniew Urbański rozwiedli się kilka lat temu. Każde z nich ułożyło sobie życie na nowo i wydawało się, że wszystko sobie wyjaśnili. Nic bardziej mylnego! Skrzynecka i Urbański już wkrótce znowu spotkają się w sądzie. Wszystko przez wywiad z gwiazdą, która w programie "Zrozumieć kobietę" oskarżyła byłego męża o zdradę w trakcie trwania ich związku.

Wyznania byłej żony nie spodobały się Urbańskiemu, który na łamach "Faktu" rozmyśla nad złożeniem sprawy do sądu.

- To bzdury! Według Kasi moje kontakty z innymi kobietami to zdrada, a w jej przypadku jej kontakty z mężczyznami nazywa już tylko przyjaźnią. Zastanawiam się czy nie pójść do sądu, bo to są zwykłe pomówienia i to chyba jedyne wyjście z tej sytuacji. Mam inną historię naszego życia. Jeśli twierdzi, że ją zdradziłem, to szkoda, że nie powiedziała tego w sądzie na rozprawie rozwodowej, bo przecież dostałaby rozwód z mojej winy. Ale wtedy siedziała cicho, zastanawiające, prawda?