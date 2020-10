Szkoły będą zamknięte od 20 października?! Jest odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej! 

Czy już za kilka dni czeka nas zawieszenie zajęć w szkołach? Do sieci trafiła niepokojąca grafika z informacją, że rzekomo od 20 października uczniowie nie będą już uczęszczać do placówek oświatowych, a zawieszenie zajęć potrwa aż do końca pandemii koronawirusa! Ministerstwo Edukacji postanowiło zabrać głos w tej sprawie i ostrzega przed fake newsami.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ostrzega przed fake newsami w sieci, dotyczącymi pandemii

Od kilku tygodni pandemia koronawirusa w Polsce zdecydowanie nabiera na sile. Każdego dnia przybywa po kilka tysięcy nowych zachorowań, a w czwartek 8. października padł kolejny rekord - aż 4 280 nowych przypadków w ciągu zaledwie jednej doby! Z tego też względu wiele osób zastanawia się, co dalej - czy czeka nas kolejny lockdown i izolacja? Niepewność i strach ludzi niestety jest wykorzystywana przez osoby, które rozsiewają w internecie fake newsy na temat pandemii.

Jednym z nich jest ten dotyczący zawieszenia zajęć w szkole. W sieci pojawiła się grafika, która łudząco przypomina twitterowy profil Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dowiadujemy się z niej, że rzekomo od 20 października funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych zostaje zawieszone, aż do końca pandemii w kraju. Oczywiście jest to fake news. Na szczęście MEN bardzo szybko zareagowało na tą fałszywą informację, która krąży po internecie.

Dementujemy Nie ma decyzji, aby od 20 października zawiesić wszystkie zajęcia stacjonarne w szkołach. Blisko 99 proc. szkół i placówek w Polsce pracuje stacjonarnie. Tylko w około 1 proc. prowadzone jest nauczanie zdalne lub mieszane. Ta grafika to #fakenews #edukacja - czytamy na oficjalnym Twitterze MEN.

Sytuacja pandemiczna w naszym kraju jest niezwykle dynamiczna i tak naprawdę w każdej chwili możemy spodziewać się nowych obostrzeń i zaleceń. Na ten moment nie ma jednak żadnych decyzji dotyczących przejścia uczniów na wyłącznie naukę zdalną czy też całkowite zawieszenie zajęć. Według ostatnich danych MEN uzyskanych od kuratorów oświaty, aktualnie w trybie stacjonarnym odbywają się zajęcia w 47 876 szkołach, co stanowi 98,75 wszystkich.

Uczniowie w dalszym ciągu w zdecydowanej większości uczęszczają do szkół. Na ten moment w trybie zdalnym pracuje 110 placówek, a w trybie mieszanym - 498.