Mimo ciąży Sandra Kubicka stara się nie zwalniać tempa i oprócz pracy wciąż chętnie podróżuje. Teraz opowiedziała o pewnej sytuacji, jaka ją spotkała na lotnisku, gdy ona i Alek zamierzali zmienić miejsce pobytu. Jak się okazało, wszystkiemu "winien" był jej błogosławiony stan.

Odkąd Sandra Kubicka mogła oficjalnie ogłosić, że razem z Alkiem spodziewają się swojego pierwszego dziecka, chętnie opowiada o ciąży, nowych dolegliwościach, swoich odczuciach czy zwyczajnych, prozaicznych sytuacjach z dnia codziennego. Modelka stara się bowiem wciąż pozostać aktywną, co możemy zaobserwować na jej Instagramie.

Ostatnio dotarły do nas informacje, z których wynikało, że prawdopodobnie Sandra Kubicka poprowadzi nowy program, a już chwilę później ona i Baron spakowali walizki i wyjechali na rajskie wakacje. Zakochani wybrali się na Filipiny, a całą wycieczkę 29-latka ochoczo i skrupulatnie relacjonuje w sieci. Niedługo po wylądowaniu parę czekał kolejny lot, który miał umożliwić im przedostanie się na pobliską wyspę. Prosto z lotniska Sandra opowiedziała o zaskakującej sytuacji.

Przyznała, że będąc na Filipinach stara się raczej ukrywać swoją ciążę, ponieważ chociaż wszyscy tam są bardzo mili, często prowadzi to do drobnych kłopotów. Zupełnym przypadkiem jej "sekret" się wydał, a wtedy pracownicy lotniska momentalnie ruszyli, by zrobić coś niezwykłego.

