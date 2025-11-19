Podczas wtorkowego wywiadu dla Radia Wnet, prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę wszystkich obecnych w studiu i przed odbiornikami nietypowym elementem swojego wyglądu. Na jego palcach znajdowały się kolorowe gumki, które natychmiast przyciągnęły uwagę prowadzącego rozmowę. Pytanie o ich pochodzenie i znaczenie padło bardzo szybko – a odpowiedź prezydenta okazała się wyjątkowo osobista i zaskakująca.

Prezydent ujawnia, skąd wzięły się gumki i dlaczego je nosi

Karol Nawrocki wyjaśnił, że kolorowe gumki otrzymał od swojej córki w niedzielę. Z uśmiechem na twarzy opowiedział, że złożył jej obietnicę – będzie je nosił tak długo, aż same spadną z jego palców. Prezydent dodał, że początkowo miał trzy gumki, jednak jedna z nich spadła już podczas wcześniejszego treningu.

Jeśli chodzi o kolorowe spinki, gumki, to dostałem je od swojej córki w niedzielę i obiecałem, że będę nosił, aż spadną – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Gest ten został odczytany jako osobisty, emocjonalny i niespodziewany sygnał bliskości z rodziną, który kontrastuje z powagą pełnionej funkcji.

Intensywne treningi prezydenta. Karol Nawrocki o swojej codziennej rutynie

W trakcie rozmowy w Radiu Wnet Karol Nawrocki podzielił się także szczegółami dotyczącymi swojej codziennej aktywności fizycznej. Przyznał, że trenuje aż cztery razy w tygodniu i nie są to lekkie ćwiczenia, lecz intensywne, wymagające sesje.

Staram się cztery razy w tygodniu, ale to są ciężkie intensywne treningi – podkreślił prezydent.

Właśnie podczas jednej z takich sesji jedna z kolorowych gumek spadła z jego palca.

