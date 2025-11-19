Zaskakujący detal na dłoniach prezydenta. Karol Nawrocki wyjaśnia
W trakcie wywiadu w Radiu Wnet prezydent Karol Nawrocki zaskoczył wszystkich nietypowym elementem – na jego dłoniach pojawiły się kolorowe gumki. Jak się okazuje, to gest dla jego córki, który poruszył opinię publiczną.
Podczas wtorkowego wywiadu dla Radia Wnet, prezydent Karol Nawrocki zwrócił uwagę wszystkich obecnych w studiu i przed odbiornikami nietypowym elementem swojego wyglądu. Na jego palcach znajdowały się kolorowe gumki, które natychmiast przyciągnęły uwagę prowadzącego rozmowę. Pytanie o ich pochodzenie i znaczenie padło bardzo szybko – a odpowiedź prezydenta okazała się wyjątkowo osobista i zaskakująca.
Prezydent ujawnia, skąd wzięły się gumki i dlaczego je nosi
Karol Nawrocki wyjaśnił, że kolorowe gumki otrzymał od swojej córki w niedzielę. Z uśmiechem na twarzy opowiedział, że złożył jej obietnicę – będzie je nosił tak długo, aż same spadną z jego palców. Prezydent dodał, że początkowo miał trzy gumki, jednak jedna z nich spadła już podczas wcześniejszego treningu.
Jeśli chodzi o kolorowe spinki, gumki, to dostałem je od swojej córki w niedzielę i obiecałem, że będę nosił, aż spadną
Gest ten został odczytany jako osobisty, emocjonalny i niespodziewany sygnał bliskości z rodziną, który kontrastuje z powagą pełnionej funkcji.
Intensywne treningi prezydenta. Karol Nawrocki o swojej codziennej rutynie
W trakcie rozmowy w Radiu Wnet Karol Nawrocki podzielił się także szczegółami dotyczącymi swojej codziennej aktywności fizycznej. Przyznał, że trenuje aż cztery razy w tygodniu i nie są to lekkie ćwiczenia, lecz intensywne, wymagające sesje.
Staram się cztery razy w tygodniu, ale to są ciężkie intensywne treningi
Właśnie podczas jednej z takich sesji jedna z kolorowych gumek spadła z jego palca.
