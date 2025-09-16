Marta Nawrocka pokazała, że elegancja nie musi oznaczać drogich butików. Pierwsza Dama odwiedziła galerię handlową w Warszawie, gdzie uzupełniała swoją garderobę. Na zakupy żona Karola Nawrockiego wybrała się w klasycznym, czarnym zestawie, który uzupełniła torebką polskiej marki. Marta Nawrocka niczym księżna Kate udowadnia, że nie każda stylizacja musi kosztować majątek!

Reklama

Pierwsza Dama przyłapana na zakupach w sieciówkach!

W centrum handlowym w Warszawie doszło do niecodziennego wydarzenia, a klienci galerii mogli zaobserwować jak Marta Nawrocka buszuje po sklepach. Zaskakujący był nie tylko wybór miejsca, ale też to, w jakich sklepach robiła zakupy. Pierwsza Dama zdecydowała się na przystępne cenowo sieciówki, pokazując, że dobry gust nie zależy od ceny metki. Marta Nawrocka nie była sama, bo jak zwykle towarzyszyła jej ochrona oraz stylistka, która pomagała w zakupach.

Stylizacja, w jakiej pojawiła się podczas zakupów jest bardzo klasyczna i subtelna. Czarne, dopasowane spodnie oraz bluzka w tym samym kolorze stworzyły spójny, elegancki zestaw, który podkreślił sylwetkę i idealnie wpisał się w najnowsze trendy.

Na uwagę zasługują dodatki w postaci czarnej torebki na złotym łańcuszku od Chylak z napisem "Made in Poland" za 1 190 zł, paska z logo Ralpha Laurena oraz modnych sneakersów marki Adidas za 499 zł.

Kto towarzyszył Marcie Nawrockiej na zakupach?

Marta Nawrocka nie była sama podczas swojej wizyty w galerii handlowej. Towarzyszyła jej stylistka, która pomagała przy wyborze ubrań i dodatków. Dzięki jej wsparciu, każdy element stylizacji został starannie dobrany, a całość będzie prezentowała się harmonijnie. Z kolei o bezpieczeństwo Pierwszej Damy zadbała funkcjonariuszka Służby Ochrony Państwa, która czuwała w tle nad przebiegiem zakupów. Jej obecność nie zakłócała jednak całego przedsięwzięcia.

Coraz więcej porównań Marty Nawrockiej do księżnej Kate

Styl Marty Nawrockiej coraz częściej porównywany jest do stylu księżnej Kate. Obie panie słyną z tego, że potrafią łączyć klasykę z dostępnością. Wybierają sieciówki, nie boją się pokazać w tych samych ubraniach kilkukrotnie i stawiają na elegancję, która nie wymaga fortuny. Pierwsza Dama udowodniła, że moda z sieciówek może wyglądać szykownie, jeśli odpowiednio się ją zestawi.

Podoba Wam się styl Marty Nawrockiej?

Marta Nawrocka nowina fot. Instagram @martanawrocka

Zobacz także:

Reklama

Marta Nawrocka na zakupach w sieciówce fot. Instagram marta_nawrocka_