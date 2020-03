Zaskakujące odejście z "Dzień Dobry TVN"! Ta dziennikarka była kojarzona z programem od wielu lat! 

"Dzień Dobry TVN" przechodzi teraz wiele zmian! Do obsady dołączyli nowi gospodarze. Już w najbliższym czasie o poranku będą witać nas Paulina Krupińska i Damian Michałowski. Niedawno stacja TVN zmieniła również godzinę emisji śniadaniówki z godz. 7:30 na 8:00, a od marca program kończy się również pół godziny później, czyli ok. godz. 11:30. Jak się okazuje to nie jedyne zmiany! Tym razem chodzi o odejście z pracy! Na antenie nie zobaczymy już znanej show-biznesowej dziennikarki, która związana była ze stacją aż 10 lat!

Agnieszka Jastrzębska odchodzi z "Dzień Dobry TVN"

Agnieszka Jastrzębska odchodzi z "Dzień Dobry TVN" po 10 latach! Według informacji podanych przez "Fakt", dziennikarka poinformowała władze TVN-u o swojej decyzji już 3 marca. Powodem miały być chęci skupienia się na nowych wyzwaniach zawodowych i związanych z nimi projektach. Jednak nie znane są żadne inne szczegóły. Jak na razie doniesień tych nie skomentowała ani stacja ani sama Agnieszka Jastrzębska.

Agnieszka zajmowała się tematyką show-biznesową w "Dzień Dobry TVN" od 10 lat. Oprócz niej tym samym pasmem zajmują się także Anna Wendzikowska oraz Mateusz Hładki. Czy TVN zdecyduje się zatrudnić jeszcze jedną osobę na miejsce Agnieszki? A może jej odejście okaże się zwykłą plotką?

Powodem odejścia mają być nowe wyzwania zawodowe. Dziennikarka nie skomentowała jeszcze informacji o swoim odejściu. Stacja TVN również nie zabrała głosu w tej sprawie.