Zaskakujące komentarze po odejściu Moniki z "Hotel Paradise 2"! „Nie spodziewałam się tak miłego zakończenia dzisiejszego odcinka!

Ostatnie "rajskie rozdanie" w "Hotelu Paradise" przyniosło ogromne zaskoczenie! Sonia podeszła do Bartka i wyznała szczerze, że zawiodła się na Robercie, stąd jej wybór. Potem przyszedł czas na Monikę, która również stanęła za Bartkiem. Kiedy tylko to zrobiła na jego twarzy pojawił się uśmiech, jak się potem okazało jego radość wynikała z realizacji wcześniej rozpoczętego planu. Uczestnik ostatecznie zdecydował, że wybiera Sonię i przyczynił się do tego, że Monika opuściła "Hotel Paradise". Niektórzy internauci nie kryją radości z takiego obrotu spraw, ale są też tacy, którzy bardzo negatywnie oceniają zachowanie Bartka! O co chodzi?

Internauci oceniają odejście Moniki z "Hotel Paradise"

Po odejściu Moniki z "Hotel Paradise" okazało się, że wcale nie była tak lubianą uczestniczką reality-show, jakby się to wydawało. Komentarze od fanów programu, które pojawiają się na oficjalnym instagramowym koncie nie pozostawiają złudzeń. Internauci piszą, że mają dość komentarzy Moniki i cieszą się, że odeszła:

Nie spodziewałam się tak miłego zakończenia dzisiejszego odcinka! Jest takie powiedzenie, kto mieczem wojuje od miecza ginie. Jako osoba starsza od ciebie z niedowierzaniem przyglądałam się, jak podchodzisz do pozostałych uczestników. W końcu można oglądać w spokoju bez słuchania przemądrzałej Moniki 😅 Nareszcie odpadła

Jednak sposób, w jaki Monika opuściła program budzi wiele kontrowersji za sprawą Bartka...

Bartek posunął się do kłamstwa, aby pozbyć się Moniki?

Na koniec odcinka przy pakowaniu walizek Monika wyznała Arturowi, że Bartek ją okłamał, bo obiecał jej, że ją wybierze! Okazuje się, że uczestniczka mówiła prawdę, co przyznał sam Bartek właśnie podczas live'a na Instagramie i zdradził, że to było celowe i chciał żeby Monika odeszła z programu.

Bartek właśnie prowadził live i mówił że to było celowe zagranie Bartek obiecal jej specjalnie. Chyba we wtorek najpierw ukartował z Kamilem, że zrobi tak żeby Monika do niego podeszla na rozdaniu a potem jej nie wybierze. Fałszywiec niezły.🙄 z przykrością stwierdzam że była taka rozmowa zapytała się Bartka wprost czy jak do niego podejdzie to ja wybierze i on się zgodził 😮 to tylko chamskie zagranie w stosunku do Soni od początku jej nie podeszła

Uważacie, że Bartek postąpił dobrze w stosunku do Moniki? Powinna w ten sposób odpaść z programu?

Bartek zdecydował, że wybiera Sonię, a tym samym Monika odeszła z programu.

Bartek zagrał nieczysto wobec Moniki!?