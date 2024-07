Anna Lewandowska na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy wyrosła na nową gwiazdę w polskim show-biznesie. Błyszczy zarówno u boku Roberta, ale coraz częściej pokazuje się i angażuje w rozmaite inicjatywy sama. Ostatnio towarzyszyła mężowi na konferencji UNCIEF-u, na której pochwaliła się nową fryzurą. Przypomnijmy: Piękni Lewandowscy na konferencji UNICEF. Ania zmieniła fryzurę

Prężnie działa też kariera Lewandowskiej jako trenerki i promotorki zdrowego trybu życia. Anna organizuje coraz więcej warsztatów w całym kraju, na których nie brakuje licznych grup kobiet chcących pracować nad sylwetką i swoim jadłospisem. Również jej blog "Healthy plan by Ann" cieszy się rosnącą popularnością - na Facebooku profil strony śledzi już ponad 70 tysięcy osób. Jak donosi "Fakt", blogerzy z oglądalnością porównywalną do tej, którą ma Lewandowska, zarabiają nawet do 50 tysięcy złotych. Tabloid spekuluje też, że już niebawem Lewandowska też pułap mocno przekroczy i dogoni królową polskiego fitnessu, Ewę Chodakowską.

Lewandowska będzie waszym zdaniem odkryciem tego roku?

Anna i Robert Lewandowscy na konferencji prasowej UNICEF-u: