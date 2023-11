Zara wystartowała z wyprzedażami na Black Friday 2019 dzień wcześniej - czyli dokładnie w czwartek, 28 listopada o godzinie 20. Uwaga! Wyprzedaż zaczęła się wcześniej, ale tylko w aplikacji. Wyprzedaż na stronie internetowej zacznie się o godzinie 21. Każdy zalogowany użytkownik aplikacji Zara może skorzystać z promocji 50% na wybrane produkty. Co warto kupić na Black Friday 2019 w Zarze. Przedstawiamy nasze typy, które są przecenione i które z pewnością powinny znaleźć się w twojej szafie.

Black Friday 2019 w Zara. 5 rzeczy, które warto kupić

1. Puchowa kurtka to totalny must have, który musisz upolować na Black Friday w Zarze. Model, który widzicie, został przeceniony z 249 na 125 złotych!

2. Kwiecista sukienka maxi w Zarze została przeceniona ze 199 na 99 złotych.

3. Warto też zainwestować w sztuczne futerko. To z Zary kosztuje po przecenie 199 zł. Jego pierwotna cena przed Black Friday wynosiła prawie 400 złotych!

4. Kożuszek - baranek to totalny must have. Ten w Zarze po przecenie Black Friday kosztuje 175 złotych.

5. Karmelowy płaszcz to już chyba klasyk. Ten poniżej został przeceniony na Black Friday o 50% w Zarze. Kupicie go za 274,50 (przeceniony z 549 zł)