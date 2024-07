Na przełomie października i listopada ukaże się kolejny, trzeci numer magazynu Żurnal. Choć wydawany jest nieregularnie i nie ma w nim żadnych stałych rubryk, to w każdym wydaniu możemy liczyć na wysokiej jakości sesje zdjęciowe. Redaktor naczelna, Karolina Korwin-Piotrowska dba o to, aby zdjęcia nie ustępowały poziomem światowym tytułom modowym, typu Vogue.

To, co znajdziemy w następnym numerze, jest nadal owiane tajemnicą. Jedynym naprowadzeniem może być tajemnicze video z pracy nad najnowszą sesją, utrzymane w stylu mrocznego dreszczowca. Domyślamy się, że fotografie będą miały mocny wydźwięk, gdyż nie zabraknie na nich krwi i przemocy, pięknych kobiet i wyjątkowej biżuterii. Jeśli jesteście ciekawi, co znajdzie się w kolejnym wydaniu Żurnala, zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmiku.

autor materiału video- Multioptyka

zdjecia do sesji „Święci szaleńcy"- Krzysztof Wyżyński

autorka video - Martyna Kaczanowska