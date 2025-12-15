Zapadł wyrok ws. dziennikarzy TVN Turbo. Od razu skomentowali decyzję sądu
Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk, dziennikarze TVN Turbo, zostali oskarżeni o wykorzystanie dwóch kobiet. 15 grudnia 2025 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił ich ze wszystkich zarzutów. Jest komentarz dziennikarzy. Powiedzieli wprost.
Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk to popularni dziennikarze związani z TVN Turbo, znani głównie z programów motoryzacyjnych. Kornacki był wieloletnim prowadzącym takich produkcji jak "Zakup kontrolowany" i "Automaniak", z kolei Mikiciuk prowadził m.in. "Legendy motoryzacji". Obaj cieszyli się dużym uznaniem widzów i branży, aż do momentu, gdy na początku lipca 2025 roku media obiegła informacja o poważnych zarzutach wobec nich.
Do czego doszło w Katowicach w październiku 2024 r.?
Według ustaleń śledczych, w październiku 2024 roku miało dojść do gwałtu na dwóch kobietach w wynajmowanym mieszkaniu w Katowicach. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec dziennikarzy po dochodzeniu prowadzonym przez prokuraturę. Jak informowały media sprawę zgłosiła koleżanka kobiet. Od samego początku obaj dziennikarze stanowczo zaprzeczali zarzutom.
W związku z medialnym rozgłosem i powagą zarzutów, stacja TVN zawiesiła współpracę z Kornackim i Mikiciukiem.
Sąd wydał wyrok uniewinniający
15 grudnia 2025 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok: uniewinnienie Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od wszystkich zarzutów. Informację jako pierwszy podał adwokat dziennikarzy, Jakub Wende, publikując komunikat w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że "prawda i prawo zwyciężyły".
Sąd Okręgowy w Katowicach właśnie ogłosił wyrok w sprawie Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka. Obaj nasi klienci zostali uniewinnieni od stawianego im zarzutu. Dziękuję za świetną współpracę p. Mec. Aleksandrze Kokoszce i mec. Błażejowi Biedulskiemu. Prawda i prawo zwyciężyły.
Jak wynika z jego słów, sąd nie znalazł żadnych podstaw do utrzymania aktu oskarżenia. Kornacki i Mikiciuk zostali oczyszczeni ze wszystkich zarzutów, choć wyrok nie jest jeszcze prawomocny.
Jak na wyrok zareagowali dziennikarze?
Tuż po ogłoszeniu wyroku, obaj dziennikarze opublikowali emocjonalne nagrania w mediach społecznościowych. Patryk Mikiciuk podziękował bliskim za wsparcie i zaznaczając, że "prawda zawsze się obroni".
Jest wyrok uniewinniający! Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że w tym trudnym czasie we mnie nie zwątpiliście. To był niewiarygodnie trudny okres, ale przetrwaliśmy. Prawda zawsze się obroni.
Adam Kornacki również podzielił się swoimi emocjami. Dziennikarz opublikował nagranie w mediach społecznościowych.
To właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił mnie ze wszystkich zarzutów, które zostały mi postawione przez prokuraturę w październiku 2024 r. Nie było ani jednego argumentu za tym, żeby jakikolwiek zarzut został utrzymany. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że te wszystkie kłamstwa, te wszystkie brednie, które zostały napisane w akcie oskarżenia zostały teraz rozwiane. Te brednie zniszczyły mnie, zniszczyły moje życie i osobiste i rodzinne i zawodowe. Liczę na to, że teraz wszyscy razem, wspólnie z moją rodziną wygrzebiemy się z tego i że po prostu będzie dobrze
