Adam Kornacki i Patryk Mikiciuk to popularni dziennikarze związani z TVN Turbo, znani głównie z programów motoryzacyjnych. Kornacki był wieloletnim prowadzącym takich produkcji jak "Zakup kontrolowany" i "Automaniak", z kolei Mikiciuk prowadził m.in. "Legendy motoryzacji". Obaj cieszyli się dużym uznaniem widzów i branży, aż do momentu, gdy na początku lipca 2025 roku media obiegła informacja o poważnych zarzutach wobec nich.

Do czego doszło w Katowicach w październiku 2024 r.?

Według ustaleń śledczych, w październiku 2024 roku miało dojść do gwałtu na dwóch kobietach w wynajmowanym mieszkaniu w Katowicach. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec dziennikarzy po dochodzeniu prowadzonym przez prokuraturę. Jak informowały media sprawę zgłosiła koleżanka kobiet. Od samego początku obaj dziennikarze stanowczo zaprzeczali zarzutom.

W związku z medialnym rozgłosem i powagą zarzutów, stacja TVN zawiesiła współpracę z Kornackim i Mikiciukiem.

Sąd wydał wyrok uniewinniający

15 grudnia 2025 roku Sąd Okręgowy w Katowicach ogłosił wyrok: uniewinnienie Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od wszystkich zarzutów. Informację jako pierwszy podał adwokat dziennikarzy, Jakub Wende, publikując komunikat w mediach społecznościowych. Zaznaczył, że "prawda i prawo zwyciężyły".

Sąd Okręgowy w Katowicach właśnie ogłosił wyrok w sprawie Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka. Obaj nasi klienci zostali uniewinnieni od stawianego im zarzutu. Dziękuję za świetną współpracę p. Mec. Aleksandrze Kokoszce i mec. Błażejowi Biedulskiemu. Prawda i prawo zwyciężyły. czytamy na platformie X.

Jak wynika z jego słów, sąd nie znalazł żadnych podstaw do utrzymania aktu oskarżenia. Kornacki i Mikiciuk zostali oczyszczeni ze wszystkich zarzutów, choć wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Jak na wyrok zareagowali dziennikarze?

Tuż po ogłoszeniu wyroku, obaj dziennikarze opublikowali emocjonalne nagrania w mediach społecznościowych. Patryk Mikiciuk podziękował bliskim za wsparcie i zaznaczając, że "prawda zawsze się obroni".

Jest wyrok uniewinniający! Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję, że w tym trudnym czasie we mnie nie zwątpiliście. To był niewiarygodnie trudny okres, ale przetrwaliśmy. Prawda zawsze się obroni. napisał na Instagramie.

Adam Kornacki również podzielił się swoimi emocjami. Dziennikarz opublikował nagranie w mediach społecznościowych.

To właśnie dzisiaj jest ten dzień, w którym Sąd Okręgowy w Katowicach uniewinnił mnie ze wszystkich zarzutów, które zostały mi postawione przez prokuraturę w październiku 2024 r. Nie było ani jednego argumentu za tym, żeby jakikolwiek zarzut został utrzymany. Ja jestem niezmiernie szczęśliwy, że te wszystkie kłamstwa, te wszystkie brednie, które zostały napisane w akcie oskarżenia zostały teraz rozwiane. Te brednie zniszczyły mnie, zniszczyły moje życie i osobiste i rodzinne i zawodowe. Liczę na to, że teraz wszyscy razem, wspólnie z moją rodziną wygrzebiemy się z tego i że po prostu będzie dobrze mówi na nagraniu.

