5 / 5

„Piszę książkę dla osób, które mają trudności z zajściem w ciążę albo nie radzą sobie ze stratą dziecka. (…) To jest strasznie trudny temat i wiem, że w takich momentach wiele kobiet i mężczyzn czuje się bezradnych. Potrzebują wsparcia. Jedni podnoszą się po tym, a inni nie”, zdradziła Marczuk w wywiadzie dla portalu eDziecko.pl.

W książce zamierza zawrzeć nie tylko swoje doświadczenia, ale i innych kobiet, które „musiały przejść gehennę w dążeniu do macierzyństwa”. Dlatego na Instagramie zamieściła wpis:

„(…) dziękuję wszystkim dziewczynom, które napisały do mnie o swoich trudnych, a czasem makabrycznych przeżyciach. Skierujemy to na korzyść innym, w taki sposób wesprzemy tysiące innych przyszłych mam”.

Aby wlać otuchę w serca takich osób, w Nowy Rok życzyła swoim obserwatorom doświadczania cudów, tłumacząc, że „jeśli ma się prawdziwą wiarę i determinację, by pomimo i wbrew dążyć do celu, oraz robi wszystko, co możliwe, by te dary uprawdopodobnić, to się dzieje!”. Słowa Weroniki Marczuk świetnie oddają to, jaka sama jest. Niezależnie od tego, co przynosi jej los – szczęśliwa i silna.