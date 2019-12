Weronika Marczuk zdradziła płeć i imię dziecka! Powiedziała też o nowym związku!

W październiku media obiegła informacja, że 48-letnia Weronika Marczuk jest w ciąży. Gwiazda po tym jak zniknęła z show-biznesu wyprowadziła się z Polski i mieszka z partnerem na Ukrainie. Teraz po raz pierwszy udzieliła szczerego wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiedziała o trudnościach w zajściu w ciążę i zdradziła, dlaczego jej partner nie pojawia się w mediach razem z nią. Nawiązała też do małżeństwa z Cezarym Pazurą. Zobaczcie, co powiedziała!

Weronika Marczuk o swojej ciąży!

Weronika Marczuk to kolejna gwiazda, która otwarcie mówi o problemach z zajściem w ciążę. Na kanapie "DDTVN" wyznała, że ma za sobą kilka poronień i jej droga do macierzyństwa nie była łatwa, ale w końcu się udało, mimo że jest to bardzo późna ciąża:

Miałam próby zajścia w ciążę znacznie wcześniej i się nie udawały, a teraz się udało. Traktuje to po prostu jako to, co ma się wydarzyć. Poza tym jest rodzina i ojciec dziecka, który na pewno da sobie radę w razie czego, ale nie myślimy o złym. - wyznała szczerze Weronika Marczuk w rozmowie z Mateuszem Hładkim.

Celebrytka zdecydowała się napisać książkę na temat swoich doświadczeń, w której poznamy też historię innych kobiet, które przeszły naprawdę wiele, aby zostać mamami:

W książce, która powstaje, poza moimi doświadczeniami, będzie też dużo przykładów z życia innych kobiet, które nieraz musiały przejść gehennę w swoim dążeniu do macierzyństwa. - napisała Weronika Marczuk na Instagramie po wywiadzie.

Jak będzie miała na imię córka Weroniki Marczuk?

Weronika Marczuk zdradziła w programie, jak będzie miała na imię jej córeczka. Okazuje się, że para chciała, aby imię było na tyle uniwersalne, że łatwo można je wymówić w każdym języku, dlatego wybór padł na Annę:

Ania. Z tym mieliśmy największy problem, bo to co tutaj jest popularne i fajne, tam się nie wypowie - dodała.

Dlaczego partner Weroniki Pazury nie pojawia się w mediach?

Weronika Pazura po raz pierwszy powiedziała też, dlaczego jej wieloletni partner nigdy nie pojawia się z nią w mediach. Okazuje się, że mężczyzna sam zdecydował, że nie będzie ujawniał w mediach swoje tożsamości. Zależy mu na prywatności, co Weronika Marczuk szanuje i podchodzi do tego z pełnym zrozumieniem:

To jego życzenie, a po drugie to jest chyba rozsądne w naszych czasach. (..) Byłam już żoną kogoś, kto był bardzo znany i nie ukrywam, że wtedy ja z kolei nie byłam szczęśliwa z tym, że wszyscy o tym mówią i też to przeszłam. Nauczyłam się to rozumieć, nauczyłam się z tym żyć, ale bardzo dobrze rozumiem ludzi, którzy nie chcą tego przeżywać i szanuję to - wyznała Weronika Marczuk.

W jej słowach łatwo można doszukać się porównania do małżeństwa z Cezarym Pazurą. Para rozwiodła się w 2007 roku, a ich rozstanie było bardzo głośne. Jednak po raz pierwszy gwiazda wyznała, że nie była wtedy szczęśliwa. Teraz jej życie wygląda zupełnie inaczej i widać, że Weronika Pazura w końcu znalazła miłość i niedługo spełni się jej marzenie o byciu mamą.

Mateusz Hładki przeprowadził wywiad z Weroniką Marczuk.