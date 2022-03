Zanim Wołodymyr Zełenski zajął się polityką, wygrał "Taniec z gwiazdami"! Wideo z nim podbija sieć

W kolejnym odcinku 10. edycji „ Tańca z gwiazdami ” na widzów czeka prawdziwa niespodzianka. Uczestnicy na parkiecie pokażą swoje umiejętności nie tylko z partnerami tanecznymi, ale ze swoimi bliskimi! Niektórzy do tanecznego show zaprosili mamę, inni przyjaciół, a Monika Miller zdecydowała się zatańczyć ze swoim dziadkiem, Leszkiem Millerem . Były premier zadebiutuje na parkiecie „Tańca z gwiazdami” w roli tancerza. Jak mu pójdzie? Wiemy, jaki taniec wykonają! Monika Miller zatańczy ze swoim dziadkiem w "Tańcu z gwiazdami"! Bliscy uczestników „Tańca z gwiazdami” do tej pory wspierali ich z widowni, czasem zostali zaproszeni na parkiet na chwilę rozmowy, a teraz będą mogli wcielić się w rolę tancerzy! To nie będzie łatwe zadanie. Magda Bereda zdecydowała się zatańczyć sambę ze swoją mamą, Basia Kurdej-Szatan zaprosiła do rumby swojego tatę, a Monika Miller razem z dziadkiem zatańczy walca do utworu „Yesterday” grupy The Beatles. Dziewczyna nigdy nie ukrywała, że dziadek zawsze mocno ją wspierał: Dziadkowie to moja najbliższa rodzina. Bardzo dużo się od nich nauczyłam. Nie wyobrażam sobie jakby to było bez nich. – wyznała wnuczka byłego premiera w jednym z wywiadów. Czy tancerze pojawią się na parkiecie? Występy taneczne uczestników z bliskimi nie sprawiły, że tancerze mają dzień wolny. Gwiazdy w nowym odcinku "Tańca z gwiazdami" wystąpią aż dwa razy. Najpierw widzowie będą mogli ocenić ich występy z członkami rodzin, a potem z partnerami tanecznymi. Szykuje się ciekawy odcinek. Co więcej - odpadną z niego aż dwie pary, bowiem w ubiegły piątek żadna z nich nie pożegnała się z show. Będziecie oglądać?