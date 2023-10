Dorota Szelągowska wyremontowała już niejedno wnętrze w swoim programie "Totalne remonty Szelągowskiej". Teraz jednak prezenterka znalazła wreszcie wolną chwilę, aby w końcu wybrać się na zasłużony urlop. Gwiazda już poczuła wakacyjny klimat i podzieliła się też zdjęciami z błogiego lenistwa. Jednak to, jaką formę wypoczynku wybrała, nie do końca przypadło do gustu niektórym fanom.

Dorota Szelągowska pokazała zdjęcie z wakacji i... podpadła fanom!

Dorota Szelągowska ochoczo korzysta z uroków letniego czasu. Razem z kuzynką, oraz 5-letnią córeczką, Wandą, wybrały się za miasto, aby poleniuchować na hamaku i pobyć wśród zieleni. Słodkie chwile relaksu zostały uwiecznione na wesołych zdjęciach, z których część prezenterka wstawiła na swoje konto na Instagramie. Jak podkreślała, autorką niektórych fotek jest jej pociecha.

- To są zdjęcia przedstawiające szczęście na wakacjach. Pierwsze zrobiłam sama, drugie i trzecie moja córka lat 5, czwarte moja kuzynka lat nie powiem ile. Niezależnie od autora widać, że jest całkiem ekstra. Wrzucam, bo mój feed wieje pustką, a telefon zostawiony w kącie pokrył się pajęczyną. Jestem beznadziejną influencerką, co jest odwrotnie proporcjonalne do endorfin w mojej głowie. Ściskam Was najmocniej. ❤️ - napisała Dorota Szelągowska.

Jednak ostatnia wakacyjna fotografia, która pojawiła się w nowym poście Doroty Szelągowskiej, wywołała największe poruszenie wśród fanów. Gwiazda pozuje bowiem na niej... z papierosem. Ten kadr nie przypadł do gustu części obserwatorów.

- Wszystko fajnie tylko ten pet to mi nie pasuje niestety, może czas o tym pomyśleć pani Dorotko. Dzieci na pewno by się bardzo ucieszyły. Proszę zadbać o zdrowie - troszczyła się jedna z internautek. - ???? pięknie... tylko ten papieros???? - napisała inna obserwatorka. - A po co ten papieros? - stwierdził wprost inny internauta. - No ta faja trochę psuje klimat ???????? - dodawał kolejny fan.

Instagram/Dorota Szelągowska

Byli jednak i tacy, którzy bronili prezenterki, życząc jej jednocześnie udanego wypoczynku.

- Oh..... Zazdraszczam tego hamaka i wolności "puszczenia" dymka ???? miłego wypoczynku ???????? - Niezależnie od autora widać, że JESTEŚ całkiem ekstra????????????✌️☺️ ps. Z „fają” the best!

A Wy, co myślicie o całej "aferze" pod wakacyjnymi zdjęciami Doroty Szelągowskiej?