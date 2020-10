Minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej, która odbyła się w poniedziałek 19. października odpowiedział na pytanie, które w ostatnim czasie zadaje sobie wielu Polaków - czy cmentarze zostaną zamknięte na Wszystkich Świętych. Już kilka dni temu rzecznik rządu Piotr Mueller w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że taki pomysł rzeczywiście był, jednak nie znalazł poparcia. Jak teraz odniósł się do tego minister zdrowia? Jakie zalecenia ma dla Polaków na ten czas? Sprawdźcie szczegóły.

Pandemia koronawirusa w Polsce niestety nie zwalnia tempa, a wręcz przeciwnie - nabiera na sile. Od kilku tygodni odnotowujemy kolejne rekordy dobowych zakażeń i zgonów, a według ekspertów te liczby mogą być w niedługim czasie niestety jeszcze wyższe. Rząd podjął już reakcję na rosnącą falę zachorowań i wprowadził szereg dodatkowych obostrzeń.

Przed nami jednak Wszystkich Świętych - czas, kiedy tłumnie gromadzimy się na cmentarzach i odwiedzamy groby naszych najbliższych. Jak wiadomo ten dzień w czasach pandemii koronawirusa niestety będzie wyglądał inaczej, niż pamiętamy do tej pory. Pojawiły się nawet doniesienia, że rzekomo rząd planuje zamknięcie cmentarzy w tym okresie. Już kilka dni temu rzecznik rządu Piotr Mueller w rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że taki pomysł rzeczywiście był, jednak nie znalazł poparcia. Teraz podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski także potwierdził, że cmentarze pozostaną otwarte.

Jeśli chodzi o 1 listopada, to jest święto bardzo zakorzenione w polskiej kulturze, na razie stoimy na stanowisku, że nie wyobrażamy sobie zamknięcia cmentarzy, ani ograniczenia tego ruchu w sposób administracyjny - powiedział minister zdrowia.

Adam Niedzielski zaznaczył jednak, że każdy, kto wybiera się na cmentarz, jest oczywiście zobowiązany do noszenia maseczki. Ponadto minister zdrowia zaapelował, aby rozłożyć wizyty na grobach najbliższych w czasie.

Dodatkowo minister zdrowia poinformował, że nie ma w planach wprowadzenia dodatkowego dnia wolnego w okresie Wszystkich Świętych.

W naszej opinii zwiększyłoby to liczbę interakcji społecznych, które są katalizatorem rozprzestrzeniania się wirusa; takie rozwiązanie zachęciłoby do wyjazdów, do podróżowania, a realizujemy strategię „zostań w domu” - dodał Adam Niedzielski na poniedziałkowej konferencji