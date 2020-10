Zamiast Black Friday - Black November?! W tym roku będziemy mieli promocje przez cały miesiąc?

Czy w tym roku zamiast Black Friday będziemy mieć... Black November? Jak donosi "Dziennik Polski" jest to bardzo prawdopodobne! Z powodu pandemii koronawirusa, trudnej sytuacji przedsiębiorców i ze względu na konieczność unikania tłumów podczas zakupów, tak właśnie może się stać. Sprawdźcie szczegóły!

Jak będzie wyglądał tegoroczny Black Friday?

Black Friday to uwielbiane święto osób, które kochają robić zakupy w dobrych cenach. Wyprzedażowe szaleństwo ruszy już lada chwila i wszystko wskazuje na to, że może zacząć się znacznie szybciej niż wszyscy myśleliśmy. Wiele osób planuje duże zakupy właśnie w listopadzie, aby skorzystać z gigantycznych promocji. Do tej pory Black Friday zazwyczaj trwał tylko jeden dzień, a niektóre sklepy przedłużały wyprzedaże jeszcze na weekend.

Jednak w tym roku możemy doświadczyć nowego zjawiska, czyli... Black November. Jak wiadomo trwająca pandemia koronawirusa powoduje, że musimy ściśle przestrzegać wszystkich rygorów sanitarnych. Częste mycie rąk, dystans, maseczki, unikanie gromadzenia się to tylko niektóre wytyczne, do których trzeba się stosować. Każdy, kto chociaż raz był w galerii handlowej podczas Black Friday doskonale wie, że przestrzeganie takich zaleceń byłoby niemożliwe.

Dlatego jak informuje "Dziennik Polski" bardzo możliwe jest, że w tym roku promocje potrwają przez cały listopad! Zapewne będziemy mogli skorzystać z wyprzedaży nie tylko w sklepach stacjonarnych, ale także online, co w obecnej sytuacji wydaje się być najbezpieczniejszym rozwiązaniem. Jak dodaje "Dziennik Polski" przedłużenie zakupowego szaleństwa niewątpliwie wynika również z obecnej sytuacji ekonomicznej wielu producentów i właścicieli sklepów. Przedłużony czas promocji da im szanse na większe zyski i odbicie podratowanie sytuacji finansowej.

Co o tym myślicie? Skorzystacie z promocji?

East News

Wiele wskazuje na to, że w tym roku listopadowe promocje potrwają znacznie dłużej!