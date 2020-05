Zakłady fryzjerskie nie zostaną szybko otwarte? Zobaczcie, co mówi wicepremier Sasin

Według informacji podanych przez RMF FM zdejmowanie kolejnych obostrzeń miało nastąpić już 18 maja. To wtedy miały wznowić działalność salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz ogródki restauracyjne. Teraz okazuje się, że ten termin stoi pod znakiem zapytania, a w rządzie nie zapadły jeszcze decyzje na ten temat!

Otworzymy, kiedy będą warunki i kiedy będzie rekomendacja ministra zdrowia" – powiedział otwarcie wicepremier Jacek Sasin na temat otwierania lokali gastronomicznych i salonów fryzjerskich.

Tym samym uciął trwającą już od kilku dni dyskusję na ten temat. A co z restauracjami zamkniętymi przez epidemię koronawirusa?

Co z otwarciem ogródków restauracyjnych?

Podobnie wygląda sprawa z ogródkami restauracyjnymi, które jako pierwsze miały być otwarte, zanim klienci będą mogli korzystać w wewnętrznych sal. Niestety tu również nie ma decyzji:

Otwarcie ogródków restauracyjnych? Takiej decyzji nie ma – dodał wicepremier Jacek Sasin dla RMF FM

Oznacza to tylko jedno, że odmrażanie kolejnych etapów związane jest z aktualną sytuacją epidemiczną w Polsce. Po jej przeanalizowaniu i rekomendacji ministra zdrowia dopiero zapadnie decyzja, czy już wkrótce III etap odmrażania gospodarki zostanie wprowadzony. Wygląda na to, że wcale może to nie nastąpić w połowie maja!

Otworzymy, kiedy będą warunki i kiedy będzie rekomendacja ministra zdrowia. W trudnych czasach musimy kogoś słuchać. On nas przeprowadził przez najtrudniejszy okres. Podchodzi racjonalnie do tego, co się dzieje. Na tyle szybko zareagował, ze przebieg epidemii jest łagodniejszy niż w wielu innych krajach - dodał Jacek Sasin.

