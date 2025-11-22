Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim świecie gastronomii. Znana z programu „Kuchenne Rewolucje” emitowanego w TVN, zyskała ogólnopolską popularność jako restauratorka, która pomaga innym wyjść z kryzysu. Jednocześnie sama prowadzi kultowy lokal w stolicy – restaurację „U Fukiera” w Warszawie. To właśnie tam, co roku, pojawia się świąteczne menu, które przyciąga uwagę nie tylko smakoszy, ale również opinię publiczną z powodu swoich cen.

Ceny świątecznego menu Magdy Gessler wbijają w fotel

Oferta świąteczna w restauracji „U Fukiera” wzbudza niemałe emocje. Ceny dań nie tylko są wysokie, ale w porównaniu do ubiegłego roku – jeszcze wyższe. Jak wynika z informacji przedstawionych w serwisie Pomponik, barszcz czerwony w ilości 900 ml kosztuje obecnie 69 zł, co oznacza wzrost o 2 zł względem poprzedniego roku. Uszka do barszczu – 10 sztuk – to wydatek 73 zł, czyli o 3 zł więcej niż wcześniej. Tylko za te dwie pozycje trzeba zapłacić aż 142 zł.

Czysta zupa grzybowa również nie należy do tanich – jej cena wynosi 85 zł. Wzrosty widać wyraźnie i potwierdzają, że święta w wydaniu Magdy Gessler nie należą do oszczędnych.

Najdroższe dania u Magdy Gessler – ile kosztują pierogi, bigos i tort?

Ceny dań głównych i deserów w restauracji Magdy Gessler szokują. Bigos – klasyczne świąteczne danie – kosztuje 89 zł. Ale prawdziwe zdziwienie wzbudza cena pierogów – 53 zł za 5 sztuk. To oznacza, że pojedynczy pieróg kosztuje aż 10,60 zł.

Desery także mają zawrotne ceny. Tort makowy z pomarańczami o wadze 3,5 kg kosztuje 475 zł. Za piernik staropolski z powidłami trzeba zapłacić 95 zł za kilogram, a sernik krakowski – 97 zł za kilogram. Makowiec z orzechami ważący 1,2 kg kosztuje 149 zł. Wisienką na torcie – dosłownie i w przenośni – jest beza migdałowa z kremem w cenie 133 zł.

Kontrowersje związane z cenami dań u Magdy Gessler nie są nowością. Jednak tegoroczna świąteczna oferta w restauracji „U Fukiera” wzbudziła wyjątkowo silne reakcje. Nie brakuje głosów zaskoczenia, niedowierzania, a nawet oburzenia.

Nie ulega wątpliwości, że restauracja „U Fukiera” to miejsce z historią i prestiżem. Dania Magdy Gessler zyskały uznanie wielu znanych osób i bywalców ekskluzywnych lokali. Jednak świąteczne ceny stanowią granicę, której nie każdy chce – lub może – przekroczyć.

Fot. Oliwia Domanska/East News

