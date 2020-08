Zagraniczni dziennikarze domagają się sprawiedliwości dla Roberta Lewandowskiego! 

Robert Lewandowski, być może najlepszy piłkarz w polskiej historii, ma za sobą niezwykły sezon. Kapitan reprezentacji Polski, szczytową formę potwierdza w niemal każdym meczu. Niestety, z powodu pandemii koronawirusa stracił szansę na jedną z najbardziej prestiżowych nagród w piłkarskim świecie.

Po wczorajszym meczu Ligi Mistrzów zagraniczni dziennikarze zaczęli się domagać dla Polaka sprawidliwości. O co chodzi?

Klub Roberta Lewandowskiego - Bayern Monachium - znów zdobył tytuł mistrza Niemiec. Ogromny udział w tym miał nasz piłkarz, który w tym roku ponownie udowodnił, że jest najskuteczniejszym napastnikiem całej Bundesligi, zdobywając armatkę króla strzelców. Niestety, choć "Lewy" gra rewelacyjnie, a specjaliści od footballu okrzyknęli go głównym kandydatem do tegorocznej "Złotej Piłki", piłkarz nie zdobędzie tego cennego trofeum. Redakcja "France Football", która organizuje konkurs zdecydowała, że w tym roku nagroda nie będzie przyznawana z powodu pandemii.

O tym w jak świetnej jest formie Lewandowski przypomniał we wczorajszym meczu o awans do półfinału Ligi Mistrzów. W spotkaniu z Chelsea Londyn strzelił dwa gole, zaliczył dwie asysty (z jego podań padły kolejne dwie bramki) uzyskując maksymalne noty analityków. Oto ocena, którą dostał od branżowego portalu Sofa Score:

🔟 | That was perfect!



Robert Lewandowski vs Chelsea:



⏱️ 90' played

⚽️ 2 goals

🥅 4 shots/2 on target

🅰️ 2 assists

🎯 2 big ch. created

🔑 3 key passes

💨 1/1 succ. dribbles

⚔️ 6/9 duels won

📈 10 SofaScore rating



That's 13 goals and 4 assists in 7 #UCL matches this season! 🤯 pic.twitter.com/wqtJFqNEc2