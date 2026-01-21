12-letni Krzysztof Sworzeniowski to mieszkaniec Koczarg Starych w województwie mazowieckim. Chłopiec ma 146 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, blond włosy i zielone oczy. Do tej pory nic nie wskazywało na to, że mogłoby dojść do tak dramatycznej sytuacji. Krzysztof wychowywał się w spokojnej okolicy, a jego nagłe zniknięcie poruszyło lokalną społeczność.

Krzysztof Sworzeniowski nie wrócił do domu w środę, 21 stycznia

Do zaginięcia doszło w środę rano, 21 stycznia 2026 roku, w miejscowości Koczargi Stare. Około godziny 8:30 Krzysztof opuścił dom i od tego momentu nie wrócił. Nie nawiązał też kontaktu z rodziną. W ciągu dnia rodzina zaczęła się niepokoić, a w końcu zgłosiła sprawę na policję. Służby błyskawicznie rozpoczęły akcję poszukiwawczą.

W działania zaangażowali się funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Starych Babicach, zlokalizowanej przy ul. Warszawskiej 276, oraz jednostki wsparcia z Warszawy. Do pomocy dołączyli także strażacy. Poszukiwania prowadzone są w okolicy miejsca zamieszkania chłopca i na terenach przyległych.

Jak wyglądał 12-letni Krzysztof Sworzeniowski w dniu zaginięcia?

W momencie opuszczenia domu Krzysztof był ubrany w kurtkę w niebiesko-białą kratę, ciemnozieloną czapkę, ciemne spodnie dresowe oraz zimowe buty do kostek. Miał przy sobie także ciemny plecak. Każdy, kto widział dziecko pasujące do tego opisu, proszony jest o niezwłoczny kontakt z policją.

Policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach 12-letniego Krzysztofa Sworzeniowskiego

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogły widzieć Krzysztofa Sworzeniowskiego lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat jego miejsca pobytu, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Starych Babicach. Informacje można przekazywać:

telefonicznie pod numerami: 47 72 43 900, 47 72 43 901,

na całodobowy numer alarmowy 112,

mailowo: dyzurny.zachod@ksp.policja.gov.pl.

Każda, nawet najmniejsza informacja może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionego dziecka. Policja podkreśla, że czas ma ogromne znaczenie w tego typu przypadkach. Dramatyczne poszukiwania trwają, a rodzina oraz służby liczą na pomoc społeczeństwa.

Aktualizacja: Według najnowszych informacji Krzysztof Sworzeniowski został odnaleziony tego samego dnia wieczorem. Chłopak miał przebywać w centrum handlowym Wola Park.

