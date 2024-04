Najpierw Dagmara Kaźmierska wywołała wielką sensację i zrezygnowała z udziału w „Tańcu z gwiazdami”. Niedługo później ujawniono zeznania jednej z byłych pracownic „królowej życia”. Choć kryminalna przeszłość celebrytki nie jest tajemnicą, producenci programów nie mieli żadnych problemów z zapraszaniem jej do telewizji. Skok popularności Kaźmierska zaliczyła po występie w produkcji TTV „Królowe życia”. Do współpracy zaprosił ją reżyser Piotr Wąsiński, który był wyraźnie zaintrygowany „barwnym” życiem kobiety. Teraz odcina się od swojej gwiazdy.

Udział Dagmary Kaźmierskiej w „Tańcu z gwiazdami” od początku wywoływał masę kontrowersji. Produkcja musiała wiedzieć o kryminalnej przeszłości celebrytki, o której głośno mówił m.in. aktywista Jan Śpiewak, krytykujący show „Królowe życia”. Program TTV w ubiegłym roku wreszcie został zdjęty z anteny.

Kaźmierska nie tylko wzięła udział w „Tańcu z gwiazdami”, ale mimo niskich not jurorów, którzy surowo oceniali wątpliwe umiejętności taneczne gwiazdy, uczestniczka doszła aż do ćwierćfinału. Ostatecznie jednak zrezygnowała z walki o Kryształową kulę – jak poinformowała – z przyczyn zdrowotnych.

Kilka dni później serwis Goniec opublikował zeznania jednej z byłych pracownic „królowej życia”. Warto przypomnieć, że celebrytka w przeszłości posiadała agencję towarzyską Heidi. W 2009 roku zatrzymano Kaźmierską, następnie osadzono ją w więzieniu za „działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji”.

W ujawnionych zeznaniach jest mowa o pobiciach, nakłanianiu do gwałtu i narkotykach. To wszystko miało się pojawić w domu publicznym prowadzonym przez skazaną. Jedna z kobiet twierdzi, że „Kaźmierska miała bić ją regularnie, czasem nawet bez konkretnych pretekstów”. Po jednym z pobić miała wylądować w kłodzkim szpitalu.

Problem w tym, że ludzie pracujący w mediach doskonale wiedzieli o tym, że Kaźmierska była skazana. Jak się okazuje, w oczach reżysera „Królowych życia” był to nawet atut, który czynił z innej osobowość „interesującą”. Piotr Wąsiński zachwycał się nią na castingu. A później celebrytka nazywała go swoim „przyjacielem, bratem, mentorem”.

Absolutnie zachwyciła mnie jej osobowość. Pomyślałem sobie, że to jest tak j******a baba, że szkoda by było, żeby tkwiła na poziomie paradokumentów, w których musi się wcielać w czyjeś role, kiedy ona sama jest tak interesująca, a jej życie tak fascynujące

Mnie zawsze fascynowali ludzie z niejednoznaczną historią, więc to kompletnie mnie nie przeraziło. Rzekłbym nawet, że dla mnie to jest pewien rodzaj magnesu, to osoba, która jeszcze bardziej mnie interesuje, jest bardziej krwista, mięsista i ciekawa. Przeżycia, które ma na swoim życiorysie, powodują, że jest jeszcze ciekawsza i chętniej się na nią patrzy – podkreślał.

Moment zawahania przyszedł, gdy w mediach nagłośniono przestępstwa popełnione przez Kaźmierską. Reżyser jednak znalazł sposób – wspólnie ze swoją gwiazdą programu.

Kiedy sprawa wyszła na jaw, byliśmy z moją producentką Kaśką przerażeni, bo to mogło oznaczać wszystko. Stacja mogła powiedzieć, że nie chce mieć więcej do czynienia z nami ani z tą panią. Na szczęście wyszliśmy z tego obronną ręką. Wtedy Dagmara wahała się, czy się na antenie do tego przyznać. Dla niej to był problem. A teraz sama z tego żartuje

