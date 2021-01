Ups! Mina Melanii przechodzącej obok machającego na pożegnanie Donalda Trumpa to hit! Zobaczcie wideo

Melania Trump wielokrotnie dawała sygnały swoim zachowaniem, że w jej małżeństwie z Donaldem Trumpem chyba nie dzieje się najlepiej. Już wcześniej było głośno po tym, jak Melania zabrała swoją rękę z dłoni męża, aby podtrzymać sukienkę i uniknąć kontaktu. A dystans między parą nawet podczas publicznych wystąpień był widoczny niemal od początku prezydentury. Teraz, kiedy para oficjalnie opuściła Biały Dom, Melania w bardzo wymowny sposób, pożegnała się z funkcją pierwszej damy!

W czasie kampanii Donalda Trumpa Melania dała się poznać jako wspierająca żona, ale z tym wizerunkiem pożegnała się, kiedy tylko zamieszkała w Białym Domu. Wtedy okazało się, że jej małżeństwo z Donaldem Trumpem wcale nie należy do idealnych, a pierwsza dama zyskała nawet przydomek „nieszczęśliwa Melania”. Podczas oficjalnych wyjść Melania Trump rzadko się uśmiechała, co więcej para nie okazywała sobie szczególnie miłych gestów. Czasem wydać było wręcz niechęć. W sieci pojawiały się też doniesienia na temat tego, że po zakończeniu prezydentury planuje rozwód z mężem.

Najnowsze wideo, na którym widać, jak para prezydencka ląduje na Florydzie po opuszczeniu Białego Domu nie pozostawia wątpliwości, że dystans między nimi jest większy niż dotychczas, a plotki o rozwodzie mogą niebawem okazać się prawdą! Melania po zejściu ze schodów z kamienną twarzą przechodzi obok machającego na pożegnanie Donalda Trumpa, przystaje na chwilę i obrzuca go jeszcze wymownym spojrzeniem, a następnie przechodzi dalej do limuzyny.

To wideo stało się hitem! Melania tylko spojrzała na męża i... poszła dalej!

Melania podczas pożegnania Donalda Trumpa z prezydenturą miała kamienny wyraz twarzy. Już wcześniej w mediach pojawiały się informację, że po zakończeniu prezydentury Trumpa chce wziąć z nim rozwód.

Melania liczy każdą minutę do końca kadencji, żeby móc wziąć rozwód. Gdyby spróbowała dokonać takiego upokorzenia i odejść, gdy on będzie na stanowisku, znalazłby sposób, by ją ukarać - donosili anonimowo pracownicy Białego Domu.