Zac Efron jest jednym z najprzystojniejszych aktorów młodego Hollywood. Przystojniak od czasów popularności filmów "High School Musical", które sprawiły, że zyskał status mega gwiazdy nieco się bardzo się zmienił i zmężniał.

Aktualnie Efron gdy tylko może chwali się swoim umięśnionym ciałem i kaloryferem na brzuchu. Fanki aktora już niedługo będą go mogły zobaczyć w całej okazałości w filmie "That Awkward Moment", który opowiada o grupę kumpli lubiących imprezować, pić i robić głupoty. W sieci pojawił się właśnie zwiastun produkcji, a w jednej ze scen Zac występuje nago w dziwnej pozie na muszli klozetowej. Wybierzecie się do kin?

