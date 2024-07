Już wkrótce do kin wejdzie nowy film "The Lucky One" z Zackiem Efronem w roli głównej. Aktor wcieli się w rolę sierżanta Logana Thibaulta powracającego z trzeciej wyprawy w Iraku. Z tej okazji jeden z najseksowniejszych mężczyzn (chłopców?) amerykańskiego kina musiał przypakować do roli i pozbyć się uroczej grzywki. Słowem, zmężniał.

Reklama

Na planie filmu paparazzi przyłapali Efrona zaraz po wyjściu z basenu, gdzie kręcono jedną ze scen. Ubrany w fikuśne bokserki i t-shirt na ramiączkach opinający jego umięśnioną klatkę piersiową, idol nastolatek wywołał furorę na zagranicznych portalach plotkarskich. Sporą uwagę poświęcono jego nogom twierdząc, że są bardzo seksowne. Nam chyba bardziej podobają się jego bicepsy ;-)

Reklama

chimera