Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens całują się na ulicy. Zdjęcia paparazzi

W sobotni wieczór plejada gwiazd szalała na imprezie Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa. Para świętowała pierwszą rocznicę ślubu, którą postanowiła spędzić nie tylko w gronie najbliższych, ale też najgorętszych nazwisk z pierwszych stron gazet. Nie spodziewajcie się jednak balu, czy klasycznego standing party - Joanna i Rinke postanowili zaszaleć i zorganizować niezapomniane przyjęcie, którego motywem przewodnim było przebranie się za innych celebrytów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Izabeli Janachowskiej, Magdy Gessler, czy Agnieszki Woźniak-Starak. Co ciekawe, choć ta ostatnia uznawana jest za jedną z najlepiej ubranych gwiazd w polskim show biznesie, to podczas celebrowania rocznicy Przetakiewicz i Rooyensa zaliczyła... małą wpadkę. To trzeba zobaczyć! Zobacz także: Rinke Rooyens przygotował niezwykłą niespodziankę dla Joanny Przetakiewicz z okazji rocznicy ślubu! Plejada gwiazd na pierwszej rocznicy ślubu Joanny Przetakiewicz i Rinke Rooyensa Minął już rok odkąd Joanna Przetakiewicz i Rinke Rooyens stanęli na ślubnym kobiercu. Co ciekawe, zakochani zrobili to aż dwukrotnie! Pierwsza uroczystość odbyła się 29 września 2020 w domu projektantki . Z kolei drugi ślub pary odbył się w słonecznej Grecji i został zorganizowany z prawdziwą pompą. Z równie wielkim przepychem para postawiła także świętować swoją pierwszą rocznicę. Para postanowiła zorganizować niezapomnianą imprezę z przebierankami i trzeba przyznać, że niektórzy celebryci tak wczuli się w klimat, że aż trudno ich rozpoznać. Joanna Przetakiewicz postanowiła zaskoczyć wszystkich i wcieliła się w Jennifer Lopez , z kolei jej ukochany mąż do złudzenia przypominał legendarnego projektanta - Karla Lagerfelda . Na imprezie nie zabrakło też...