Pierwsze pary w drugiej edycji "Love Island"! Nie wszędzie zaiskrzyło...  

31 sierpnia wystartowała druga edycja programu "Love Island"! Poznaliśmy dziesięcioro uczestników, którzy zostali połączeni w pary. Już w pierwszym odcinku nie zabrakło sporych zaskoczeń i coś czujemy, że ta edycja dostarczy nam wielu emocji. Kto z kim się sparował? Jakie wrażenie zrobili na sobie uczestnicy? Zobaczcie!

Zobacz także: Tak wygląda willa z drugiej edycji "Love Island. Wyspa miłości"! Co za luksus

Za nami pierwszy odcinek drugiej edycji "Love Island"! Poznaliśmy pierwsze pary

Program "Love Island" właśnie wystartował! Poznaliśmy piękne uczestniczki i przystojnych uczestników show. Cała dziesiątka zamieszkała w luksusowej willi, w której najważniejsze jest to, aby nigdy nie być singlem. I tak już w pierwszym odcinku poznaliśmy pierwsze pary. Oto one:

Bartek i Julia

Mikołaj i Karolina

Rafał i Ola

Dominik i Oliwia

Karol i Natalia

Od pierwszych chwil dało się zauważyć, że najmniej chemii jest pomiędzy Natalią i Karolem. Natalia to prawdziwy wulkan energii - zawsze ma coś do powiedzenia i wszędzie jej pełno. Wygląda na to, że pierwsze wrażenie nieco zmyliło Karola podczas wyboru partnerki, który na pierwszy rzut oka wydaje się być zdecydowanie spokojniejszym uczestnikiem. Również pierwsza rozmowa tej dwójki była raczej dość chłodna, w porównaniu do innych par. Jednak kto wie - przecież przeciwieństwa się przyciągają!

Na faworytkę wśród uczestniczek po pierwszym odcinku wyrasta Ola, która od razu spodobała się dwóm uczestnikom - Mikołajowi i Rafałowi, jednak to temu drugiemu udało się sparować z piękną dziewczyną! Ola zachwyca naturalnością i wygląda na to, że od razu złapała świetny kontakt z Rafałem. Mikołaj został sparowany z Karoliną i na razie ich relacja jest spokojna, a podczas pierwszej rozmowy para wyglądała na troszkę nieśmiałą. Miejmy nadzieję, że pierwszy stres niedługo minie i ta dwójka również się rozkręci!

Niewątpliwie najwięcej pewności siebie wśród uczestników bije od Dominika! Przystojny blondyn zdecydował się stworzyć parę z piękną blondynką, Oliwią. Widać, że już od pierwszych chwil złapali bardzo dobry kontakt. Również Julia i Bartek wydają się być bardzo dobrze dopasowani! Co więcej, Julia jako jedyna uczestniczka zrobiła krok do przodu podczas prezentacji kandydatów. Czyżby pomiędzy tą dwójką zaiskrzyło od samego początku?

Pamiętajmy, że "Love Island" to program pełen zaskoczeń i wielkich emocji, a te czekają nas już w dzisiejszym odcinku! Wiele wskazuje na to, że do gry wkroczą kolejne osoby. Już się nie możemy doczekać! Jak myślicie, kto jako pierwszy opuści piękną willę?

Mat. promocyjne, Polsat

W pierwszym odcinku drugiej edycji "Love Island" to Ola zrobiła największe wrażenie na panach!

Natalia zaś wydaje się być najmniej zadowolona z doboru partnera!