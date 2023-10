Rusza druga edycja "Love Island. Wyspa miłości"! Już 31 sierpnia uczestnicy po raz pierwszy znajdą się w bajecznej willi, gdzie będą musieli zdecydować z kim połączą się w pary. W reality show po raz kolejny 5 singli i 5 singielek będzie szukało miłości. W drugiej edycji "Love Island" uczestnicy zamieszkają w nowej rezydencji, która jest położona nieopodal poprzedniej. Malownicze i bajeczne tereny Marbelli w upalnej Andaluzji to bez wątpienia dodatkowy atut lokalizacji.

Jak wyglądają wnętrza willi, w której zamieszkają uczestnicy "Love Island. Wyspa miłości"?

W willi uczestnicy "Love Island" będą mieli do dyspozycji przestronny salon, kuchnię, sypialnię i obszerną garderobę, a także przepiękny ogród z dużym basenem. To wokół tego ostatniego miejsca z pewnością będzie toczyło się życie uczestników, podobnie zresztą, jak w poprzedniej edycji. Ciekawym miejscem w willi jest kryjówka, czyli pokój miłości. To tam Islandersi będą mogli spędzać intymne chwile tylko we dwoje!

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, jak Karolina Gilon oprowadza po wnętrzach nowej willi z drugiej edycji "Love Island. Wyspa miłości"!

fot. Polsat

Uczestnicy „Love Island. Wyspa miłości” będą mieli do dyspozycji tzw. kryjówkę. Ta edycja zapowiada się gorąco!

fot. Polsat

Jadalnia z widokiem na basen. Islandersi będą pod wrażeniem!

fot. Polsat

„Love Island. Wyspa miłości” można oglądać od poniedziałku do piątku oraz w niedziele po godzinie 22:00 na antenie Polsatu oraz o godzinie 20:00 w serwisie ipla.tv.