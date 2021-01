Za nami ostatni półfinał ''The Voice of Senior''. Wiemy, kto wystąpi w finale!

''The Voice of Senior'': dziś odbył się ostatni półfinałowy odcinek. Wiadomo już, kto wystąpi w finale programu. Był to bardzo trudny odcinek dla zarówno dla uczestników, którzy musieli ze sobą rywalizować jak i trenerów, którzy musieli dokonywać najtrudniejszych wyborów.

''The Voice of Senior'' - kto przeszedł do finału?

Za nami pierwszy etap programu, podczas którego Alicja Majewska, Izabela Trojanowska, Andrzej Piaseczny i Witold Paszt wybrali swoje sześcioosobowe drużyny. W dzisiejszym odcinku każda drużyna została podzielona na dwie trzyosobowe grupy, z których trener musiał wybrać jedną osobę, która przejdzie dalej. Ostatecznie do finału przeszło tylko 8 osób.

Jako pierwszy wyboru dokonał Andrzej Piaseczny. Fani programu na Facebooku przyznali, że trzymają kciuki najbardziej za Andrzeja Musiałka. Jednak Piaseczny zdecydował inaczej. Do finału zaprosił dwie panie: Barbarę Parzeczewską oraz Annę Tchórzewską.

Ani Alicja Majewska, ani Izabela Trojanowska nie posłuchały rad kolegów i koleżanek w kwestii wybory finalistów. Majewska, mimo że była zachęcana, by do finału wybrać Elzbietę Jatulewicz, zdecydowała się na Kazimierza Góreckiego i Raisę Misztelę, która zaśpiewała ''Oczy cziornyje'' z repertuaru Violetty Villas.

Z kolei Izabela Trojanowska postawiła na męską siłę w finale. Wybrała Andrzeja Nosowskiego i Andrzeja Szpaka, choć trenerzy sugerowali, by postawiła na Teresę Kuczerę.

W trakcie pierwszego etapu programu Alicja Majewska, Izabela Trojanowska, Witold Paszt i Andrzej Piaseczny stworzyli swoje sześcioosobowe drużyny. Z kolei Witold Pasz wywołał swoim wyborem największe oburzenie internautów. Muzyk postawił na Andrzeja Pawłowskiego, który zaśpiewał ''Uciekaj moje serce'', oraz Ewę Olszewską.

Internauci licznie komentują ten wybory trenerów na Facebooku: Pan Andrzej Musiałek - piękny młody głos, szkoda, że nie dostał się do finału Pani Basia to mistrzostwo świata, super, że przeszła dalej. Mam nadzieję, że wygra Naprawdę Panie Witku chyba słuch pan stracił Pan Witold bardzo zawiódł... Pani Alicja była ponad wszystkimi. Wielka szkoda... Pan Andrzej, kwintesencja prawdziwego talentu . Skromność, wręcz zagubienie w tym wszystkim, a wykonanie wow. Szczerze się wzruszyłem, uderzyła mnie niesamowita prawda, która zadała cios prosto w moje serce.

Dzisiejszy odcinek ''The Voice of Senior'' był bardzo emocjonujący.

Zaczynamy PÓŁFINAŁ! 🔥 Przed nami największe przeboje w najlepszym wykonaniu! Oglądajcie, kibicujcie i komentujcie. ✊ ✍️ Opublikowany przez The Voice Senior TVP Sobota, 30 stycznia 2021 Program pokazuje ogromną energię seniorów.