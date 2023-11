Przez kilkanaście miesięcy miała dwa domy. W Polsce nagrywała programy, udzielała wywiadów i chodziła na randki z ukochanym. W USA odpoczywała i opiekowała się nastoletnim synem. Jednak w ubiegłym roku Edyta Górniak spakowała się i wróciła do kraju na dobre. Jak sama mówi, poszła "za głosem serca". Czy wybór okazał się słuszny? W końcu od kilku miesięcy nie spotyka się już z Mateuszem Zalewskim... Zobaczcie, co gwiazda powiedziała przed kamerą Party.pl. Czy żałuje powrotu do kraju?

Reklama

Kilka miesięcy temu Edyta Górniak wróciła do Polski