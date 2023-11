W czwartek Rafał Mroczek na Instagramie poinformował fanów o swoim rozstaniu z Joanną Skrzyszewską. Byli parą od kilku lat, w 2016 roku zaręczyli się, a kilka miesięcy później zostali rodzicami Zosi. Dziś związek aktora i Joanny to przeszłość mimo wielu prób jego ratowania:

Prawdą jest, że pomimo wielu prób i profesjonalnej pomocy nie udało mi się uratować związku z partnerką. Kocham swoją córką ponad wszystko i chcę uczestniczyć w jej życiu na tych samych prawach, co jej mama. Dobro mojej córki jest dla mnie celem najwyższym, dlatego zwracam się do mediów z prośbą o zaprzestanie publikacji na ten temat. Jest to moje jedyne oświadczenie w tej sprawie - napisał gwiazdor na Instagramie - napisał Rafał na Instagramie.