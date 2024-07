Ostatnie tygodnie przyniosły mnóstwo doniesień dotyczących listy uczestników jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Media informują o kolejnych nazwiska i póki co nie brakuje zaskoczeń. Szczególnie dużo niespodzianek czeka nas przy męskiej części gwiazd. Przypomnijmy: Ujawniono kolejnego uczestnika "TzG". To spore zaskoczenie

Najwięcej emocji wzbudza udział Janka Meli. Niepełnosprawny polarnik w najnowszym wywiadzie potwierdza uczestnictwo w programie i zapewnia, że nie boi się tego wyzwania. Zdradza również, że jego partnerką na parkiecie będzie Magda Soszyńska-Michno. Mela nie ukrywa też, że spodziewa się negatywnych komentarzy w sieci w związku z jego występami, ale nie będą one robiły na nim wrażenia.



Nie ukrywam, że jest to dla mnie spore wyzwanie. Moralne i kondycyjne. Już czekam na komentarze w stylu „to niemożliwe”, „jak on będzie tańczył bez nogi i bez ręki...” Jestem pewien, że gdy program się rozpocznie, pojawią się też opinie, że jurorzy przyznają mi punkty z litości. Moją partnerką w tańcu będzie Magda Soszyńska-Michno. Mamy za sobą jedną lekcję, ale od sierpnia ruszamy z realnym treningiem, a dla mnie to nie lada wyzwanie, bo taniec to dla mnie nowość. Co innego ruszać nogami w drodze na Kilimandżaro albo 42-gi kilometr maratonu, a co innego ruszać biodrami do salsy. Bardzo ciekawie spróbować i tego - zapewnia w rozmowie z Plotek.pl Mela.