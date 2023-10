YouTube reaguje na aferę "Pandora Gate". Podjęto stanowcze kroki ws. Stuu

Tuż przed wielkim finałem „ Top Model ” 9 w sieci wybuchła afera dotycząca jednego z finalistów. Chodzi o Dominica D'Angelica. Według medialnych doniesień mężczyzna miał być skazany w Stanach Zjednoczonych za kontakty seksualne z nieletnią. Produkcja programu nie zabrała jeszcze głosu w tej sprawie, a ostatnio w sieci Michał Piróg umieścił zdjęcie z Dominikiem swoim Instagramie. Prezenter zachęca do głosowania na Dominica, a w komentarzach rozpętała się prawdziwa burza! Niektórzy są oburzeni, że w telewizji promuje się osoby skazane za przestępstwa, a inni bronią modela i przytaczają mocne argumenty! Mamy komentarz Michała Piróga. Michał Piróg wspiera Dominica z "Top Model"! Według informacji, które obiegły dziś wszystkie media, Dominic D'Angelica w 2011 roku został skazany za kontakty seksualne z nieletnią poniżej 16. roku życia. Sąd skazał 22-letniego wtedy modela na 60 dni pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Mężczyzna miał przyznać się do winy, bo nie było go stać na pomoc prawną. Wieści te pochodzą z ujawnionych dokumentów, dostępnych na oficjalnej stronie kalifornijskiego hrabstwa Amador - do tej pory sam zainteresowany ich nie skomentował. Jak informuje Pudelek jedna z amerykańskich fundacji działająca na rzecz ofiar przestępstw Operation Care Amador County miała informować o fakcie produkcje popularnych programów w których występuje Dominic, że w USA jest on uznawany za przestępcę seksualnego. Nie wiadomo jednak, czy produkcja "Top Model" wiedziała o przeszłości jednego z uczestników 9. edycji. W sieci pojawia się mnóstwo krytycznych komentarzy pod adresem modela, a on sam zablokował możliwość komentowania na swoim instagramowym koncie. Z kolei Michał Piróg na kilka godzin przed aferą zdecydował...