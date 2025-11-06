Tomasz Jakubiak, ceniony kucharz, osobowość telewizyjna i juror „MasterChefa” zmarł 30 kwietnia 2025 roku, a jego śmierć poruszyła całą Polskę. Przyczyną śmierci był rzadki nowotwór przewodu pokarmowego i mimo walki Tomasz Jakubiak odszedł, mając zaledwie 42 lata. Przebieg choroby był błyskawiczny i pomimo intensywnego leczenia, stan zdrowia Jakubiaka pogarszał się w zastraszającym tempie.

Jego śmierć poruszyła fanów, przyjaciół oraz środowisko kulinarne. Był nie tylko znakomitym kucharzem, ale również inspiracją dla młodych kucharzy. Tomasz Jakubiak pozostawił po sobie żonę Anastazję i 5-letniego syna. TVN zdecydował się oddać hołd kucharzowi, który przez lata był jurorem w programie „MasterChef", a teraz pojawi się w nim jego żona. Anastazja Jakubiak już na początku programu poruszyła swoimi słowami na temat męża...

Anastazja Jakubiak na planie "MasterChefa"

W najnowszym odcinku „MasterChefa” pojawiła się żona Tomasza Jakubiaka, Anastazja. TVN zdecydował się poświęcić fragment programu, by wspomnieć o uwielbianym kucharzu i jego pasji, którą pielęgnował.

Obecność Anastazji Jakubiak w "Masterchefie" to jej kolejne wystąpienie po śmierci męża. Ostatnio Anastazja Jakubiak zamieściła poruszający wpis, w którym opowiedziała o tym, jak radzi sobie ze stratą. Teraz gościnnie dołączyła na planie programu do uczestników, aby wspólnie z nimi przygotować ulubione danie Tomasza, jakim były klasyczne kotlety mielone.

Żona o Jakubiaku: "MasterChef był dla niego drugim domem"

Michel Moran i Anastazja wspominali wspólne chwile spędzone z Tomaszem Jakubiakiem. Wrócili wspomnieniami również do jego poczucia humoru i przyjacielskiej rywalizacji między jurorami, która miała miejsce na planie show.

Ty razem z nim tak lubiliście rywalizację, że jeden drugiemu nie odpuszczał. Jak dzieci po prostu powiedziała Anastazja Jakubiak

Żona Tomasza Jakubiaka podkreśliła też, jak ważny był dla niego program „MasterChef", w którym był jurorem, a wręcz traktował go jak swój drugi dom.

MasterChef był zawsze dla niego drugim domem i ja się czuję tutaj jak w domu. Jestem otoczona taką miłością i opieką, jaką on mi dał dodała

Planujecie obejrzeć odcinek „MasterChefa” poświęcony Tomaszowi Jakubiakowi?

