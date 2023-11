Piotr Adamowicz, jako jedna z najbliższych osób prezydenta Gdańska, podczas uroczystości pogrzebowych wygłosił mowę. Jedno ze zdań, które wypowiedział pokazuje, jak ogromnym szokiem dla wszystkich była tragiczna śmierć Pawła Adamowicza:

Brat prezydenta Gdańska ze wzruszeniem podziękował wszystkim za obecność nie tylko podczas mszy świętej, ale również osobom uczestniczącym w wiecach przeciwko przemocy, czczącym pamięć przy trumnie i wszystkim tym, którzy żegnali Pawła Adamowicza. Oddzielne słowa skierował do księdza Ireneusza Bradtkego, który czuwał całą noc w szpitalu po ataku na prezydenta Gdańska:

Wspomniał też, że jego brat był doskonałym samorządowcem i kochał Gdańsk ponad wszystko.

Paweł myślał długofalowo. (...) To myślenie długofalowe to między innymi to, że rok, w którym jesteśmy, jest poniekąd rokiem ważnym i symbolicznym. (...) Jest to także rok wyborczy. (...) Paweł planował aktywność, aktywność obywatelską. Dziękuję za aktywność obywatelską w ostatnich dniach. I proszę o aktywność obywatelską w tym ważnym roku dla naszego kraju - tymi słowami zakończył swoją mowę Piotr Adamowicz.